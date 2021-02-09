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Путин 17 февраля проведет встречу с лидерами думских фракций
09 февраля 2021, 13:45 • 79 • Политика
Президент РФ Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с лидерами партий Госдумы. Об этом 9 февраля сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Он отметил, что общаться с лидерами партий президент будет в формате видеосвязи, и добавил, что информация о дате проведения видеоконференции актуальна по состоянию на вторник.
Днем ранее о планах провести подобную встречу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако тогда о точной дате не сообщалось.
В понедельник Владимир Путин также провел заседание совета по науке и образованию. Во время мероприятия глава государства поручил создать при правительстве комиссию по научно-техническому развитию.
Кроме того, Путин попросил правительство подготовить новую программу научно-технологического развития страны, изменить подход к финансированию науки из бюджета.
Также президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову рассмотреть вопрос заработной платы, которую получают ученые в российских регионах.
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