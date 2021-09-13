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Путин 14 сентября проведет совещание с руководством «Единой России»
13 сентября 2021, 18:25 • 74 • Политика
Президент России Владимир Путин 14 сентября проведет совещание с руководством «Единой России» и членами правительства. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.
На совещании планируется рассмотреть актуальные вопросы текущей повестки.
В прошлый раз Путин собирал совещание с членами кабмина 5 августа, оно прошло в режиме видеоконференции. На нем обсудили тему пожаров и паводков в регионах, а также ликвидацию последствий. Был рассмотрен и ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны.
Встречу с членами партии «Единая Россия» глава государства проводил 22 августа.
Тогда Путин выступил с инициативой разово выплатить по 10 тыс. рублей всем пенсионерам, в том числе и работающим. Российский лидер предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей, а через два дня поручил распространить эту меру на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Такие выплаты уже начались.
Кроме того, президент сообщал о намерении попросить депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов выше инфляции.
Ожидается, что 13 сентября Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021».
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