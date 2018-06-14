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Путин — саудовскому принцу: Не могу пожелать успеха вашей команде

14 июня 2018, 18:54  •  57 • В России

- Вы знаете, как тепло мы к вам относимся, но, думаю, поймёте меня: я не могу пожелать успеха сегодня вашей команде, - обратился Владимир Путин к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду. - Победит сильнейшая команда. Мы выступаем за честный, открытый, красивый спорт. В любом случае будем вместе с вами любоваться мастерством и игрой наших спортсменов.

Встреча с принцем в Кремле была уже девятой двусторонкой за два дня для президента России, без устали принимающего гостей открывающегося вот-вот чемпионата мира по футболу. В представительском кабинете побывали президент Азербайджана и премьер Армении, президент Руанды и президент Боливии. Перед гостем из Саудовской Аравии из кабинета вышел председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом. 90-летний аксакал мировой политики привез Путину личное письмо от Ким Чен Ына.

Все как один поздравляли президента России с началом мундиаля и желали успешного проведения. А саудовский принц совсем не расстроился из-за слов Путина, для него возможность поговорить с главой России и обсудить нефтедобычу и совместные инвестиции была важнее голов и очков.

- Что касается сегодняшней встречи наших сборных – пусть победит сильнейший, - заявил принц. - Как бы ни закончился матч, мы всё равно будем довольны, потому что мы благодаря нашей совместной работе достигаем успехов в различных областях. Если даже мы проиграем, мы привезём с собой политический, экономический переговорный капитал в свою страну. Если выиграем, это будет плюс к нашим достижениям.

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