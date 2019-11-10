Путин — Пахмутовой: Вы своими тёплыми руками прямо в душу к человеку забираетесь

Полтора года назад, возвращаясь пешком с инаугурации в Большом кремлевском дворце, Владимир Путин встретил по дороге Александру Пахмутову.

- Как вы? Ничего? - догнал ее Путин и обнял.

- Хорошо! Как вы, главное? - обрадовалась Пахмутова.

- Да все хорошо, - ответил Путин и поинтересовался — не нужна ли какая помощь.

Путин напомнил об указе о награждении Александры Пахмутовой орденом Андрея ПервозванногоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент приезжал домой в гости к великому композитору, награждал ее государственными наградами и не раз признавался в любви и к Пахмутовой, и к ее творчеству. К 90-летнему юбилею Пахмутова была удостоена высшей награды России — ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Мог ли Путин не приехать в это воскресенье в Большой театр, чтобы лично поздравить Александру Николаевну с юбилеем?

Легендарный композитор удостоена высшего ордена РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путин приехал с большим букетом и поздравил, поцеловав руку.

- Хочу вас поблагодарить за всё, что вы сделали для нашей страны и для нашего народа, - сказал он. - Почему ваша музыка так трогает всех нас? Потому что она по-настоящему народная. Вы своими талантливыми, тёплыми руками прямо в душу к человеку забираетесь, заглядываете туда и берёте оттуда самое главное. Что самое главное? Любовь. Любовь к Отечеству, к Родине, любовь к близкому человеку, к семье, к детям, любовь к профессии, к делу, которому человек служит.

Александре Пахмутовой 9 ноября исполнилось 90 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У нас великие люди, у нас великая страна, и нам не всегда легко. Вот чтобы получалось всё доброе, высокое, хорошее, что вы хотели бы сделать для нашей страны и делаете, - тоже пожеланием ответила Пахмутова.

Путин напомнил об указе о награждении орденом Андрея Первозванного.

- Надеюсь, у меня будет удовольствие и честь вручить его вам, как это положено, на торжественной церемонии в Московском Кремле, - пообещал президент.

Александру Пахмутову со сцены Большого театра в Москве поздравляли десятки гостейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чуть позже он приехал еще на один торжественный вечер — в Кремле чествовали сотрудников органов внутренних дел.

- Поздравляю вас с профессиональным праздником, - обратился к собравшимся Путин. - В этом году около 500 сотрудников удостоены государственных наград. Среди них и ваши товарищи, которые до конца остались верны долгу, не отступили, погибли, сражаясь за Россию, за наш народ. Они всегда будут с нами в одном строю, примером доблести, мужества, верности присяге.