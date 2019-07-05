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Путин — об отмене Украиной блокады Донбасса: Ну, давайте я издам этот указ, что это будет тогда?

05 июля 2019, 10:09  •  25 • В России

Владимир Путин за один день в Риме встретился с Папой Римским Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте и уже в аэропорту со старым другом Сильвио Берлускони. Но итоги своей работы в Италии президент России подвел на совместной с Конте пресс-конференции.

- Мы подчеркнули превосходные отношения наших стран, несмотря на то, что есть еще те условия, которые связаны с европейскими санкциями в отношении России, - сразу высказал свое отношение к антироссийским санкциям Конте. - Момент очень сложный, глобальный.

Встреча Путина и Папы Римского.Дмитрий СМИРНОВ

Двусторонние отношения между Италией и Россией отвечают взаимным интересам наших стран.

Приехав в Рим, российский президент направился в ВатиканФото: REUTERS

Встреча с Папой прошла в закрытом формате, и Путин немного рассказал о ней.

- Мы обсудили вопросы развития отношений России и Ватикана, договорились уделить особое внимание сотрудничеству в сфере культуры, образования и здравоохранения, - перечислил президент. - Нами затрагивалась тема защиты христианского населения Ближнего Востока, гуманитарного содействия в Сирии. Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей. Это была очень добрая беседа.

Путин прибыл на встречу с президентом Италии.

Итальянцы спросили, как Путин относится к требованию, чтобы Россия «совершила на Украине шаги вперед»?

- Мы уже привыкли к тому, что Россия должна сделать какие-то шаги вперед, - пожал плечами Путин. - Но нельзя все время требовать от России исполнения, скажем, тех же минских соглашений – даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит минским соглашениям. Но почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: «Когда вы это сделаете?» Мы же не можем это сделать за них. Ну, давайте я издам этот указ, что это будет тогда?

Владимир Путин в ИталииФото: REUTERS

Президент России высказался и о противоречивых действиях Владимира Зеленского.

- Избранный президент Украины получил большой мандат доверия от украинского народа, все время говорил о том, что он готов урегулировать эту проблему, готов вступить в диалог со всеми, от кого это зависит, - сказал Путин. - Теперь, будучи в Европе, вдруг объявил, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Но, наверное, это тоже не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании.

Для итальянцев очень большой вопрос — ситуация в Ливии, откуда на Апеннины идет постоянный поток беженцев. Неудивительно, что Путину в этот день почти безостановочно задавали вопрос о позиции России.

- Мы обсуждали этот вопрос сегодня и в Ватикане, и с президентом, и с премьером, - сказал Путин. - Что должна сделать Россия, что она будет или не будет делать, – это важный вопрос, но вообще-то неплохо было бы вспомнить, с чего все началось. Кто разрушил государственность Ливии? Насколько я себе представляю, это было решение НАТО, европейские самолеты бомбили Ливию. Результат налицо – государственность Ливии уничтожена. На территории мы наблюдаем хаос и борьбу различных военизированных группировок. Я не думаю, что Россия здесь обязана вносить какой-то решающий вклад в урегулирование. Давайте спросим тех, кто это сделал.

Владимир Путин и Джузеппе КонтеФото: REUTERS

Президента России попросили оценить и ситуацию в Венесуэле. Видимо, встреча с Папой привела его почти к библейскому слогу.

- Вот, лидер оппозиции господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом, - сказал Путин. - Хорошо, но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал. Поэтому думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному: к диалогу и к обращению к народу, к избирателям. Нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития.

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