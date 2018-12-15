Путин — об идее разрешить нецензурную лексику: Это революционное предложение, можем начать прямо на Совете по культуре

За два дня до субботнего Совета по культуре Владимир Путин в Ярославле обсуждал ситуацию в российских театрах, но в Санкт-Петербурге темы стали шире. Хотя проблемы остались те же самые.

Во вступительном слове Путин напомнил о стратегической задаче по созданию в субъектах страны крупных культурных кластеров. Города, где появятся первые кластеры, уже определены: Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь. И опираться при этом надо на тех людей, которые работают на местах.

- Всё это делается именно для того, чтобы создать не просто кластеры, куда деньги нужно «запулить», - сказал президент. - Если взять тот же Дальний Восток, пока там не будет своей собственной базы, не наездишься из Петербурга и из Москвы ни во Владивосток, ни в Кемерово, в Сибирь. Не наездишься, понимаете? Нужно, чтобы на месте всё это росло и чтобы люди не думали, что они приехали, как в командировку, на два, на три года, и потом уже чемоданчик даже не распаковывают, думают, как бы уехать назад.

Идею вслед за Годом театра объявить 2020 год Годом народного творчества Путин поддержал, а предложение увеличить материальную поддержку молодых артистов вызвало в нем почему-то своеобразные ассоциации.

- Что касается условий и для молодых музыкантов, и для тех, которые себя зарекомендовали, тоже само собой разумеется, чтобы не было у нас никаких трагедий, как с Чайковским, - ответил Путин. - Стакан некипячёной воды выпил и через несколько дней ушёл из жизни Пётр Ильич, гений! Слава богу, у нас сейчас воду кипятят в основном, но условия нужно создавать для всех.

Эдгар Запашный пожаловался на канадский «Цирк дю Солей», который пытается обосноваться и на российской земле. Но когда слово взял продюсер Игорь Матвиенко и всем стало ни до Чайковского, ни до культуры, поскольку он решил высказаться о рэперах.

- В последнее время было несколько инцидентов, было резонансное задержание рэпера Хаски, отмена концертов, - сказал Матвиенко. - Это категорически неправильно: наступать песне на горло силовыми методами, заключать и отменять концерты, на которые придёт 500 1000 человек. С другой стороны, конечно, этически это не очень правильно. С третьей – определённые артисты сейчас сами в очередь выстроятся, чтобы получить этот запрет концерта. Сейчас уже площадки, например, артист не собрал где-то, они сами провоцируют такой момент, чтобы пришла милиция, концерт запретили. На самом деле никто не приходил. Просто денег не собрали, чтобы не рассчитываться с артистом.

Ради борьбы с матом, который все равно не запретишь, он предложил ввести «маркировку контента»

- Всё зависит от времени, в котором мы живём, и от наших оценок, - философски отреагировал Путин. - Всем хорошо известно, что и вальс не очень жаловали в своё время, считалось моветоном танцевать вальс. Вы сказали, что рэп и прочее современное на трёх китах: секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидная вещь, это путь к деградации нации, к деградации. Им нравится там где-то, за бугром, этим заниматься бог в помощь, пускай что хотят, то и делают. Мы здесь должны думать, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было.

А вот мысль разрешить мат, ему не понравилась совсем.

- Это революционное предложение, можем начать прямо на Совете по культуре, - ответил президент. - Это часть нашего языка. У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло и холодно, понимаете? Это часть культуры, это часть нашей общей культуры, поэтому относиться к этому нужно очень осторожно. Но с чем я согласен полностью: если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас. Способ «хватать и не пущать» – самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому, это уж точно.

Путин о предложении Матвиенко «разрешить употреблять нецензурную лексику».

Неожиданную тему поднял директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский.

- В смысле всяких строек грустный опыт делает также необходимым, нам кажется, изъять строительное дело из рук учреждений культуры и передать его специальным строительным институциям, как было когда-то, - посетовал он. - Ни мы, музеи, ни Министерство культуры не справляемся с тем криминальным полем, которое возникает, оно очень сложное, нам не справиться нынче.

- Справиться со строителями не только музейщиками не удается, никому, - своеобразно попытался утешить его Путин. - Справиться со строителями невозможно. Это не специальность и даже не национальность, это отдельное явление мировой культуры – строительное дело. Но все равно нужно, конечно, выстраивать эту работу настолько эффективно, насколько это возможно.

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