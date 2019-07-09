Путин — о введении новых санкций против Грузии: Ради грузинского народа я бы не стал делать ничего, что осложнило бы наши отношения

Владимир Путин в Екатеринбурге прокомментировал предложение российских парламентариев ввести эмбарго на поставку в Россию товаров из Грузии. Президент напомнил, что исторически ни Осетия, ни Абхазия, по которым у официального Тбилиси есть претензии, не входили в состав Грузии.

- Осетия вошла в состав Российской империи в 1774 году как самостоятельное государство, Абхазия тоже вошла как независимое государство, как княжество, - сказал Путин. - Позднее Осетия вошла в состав Тифлисской губернии, а после крушения Российской империи Грузия при помощи германских войск Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты жестко, еще жестче действовали грузинские войска в 1920-х годах в Осетии. По сути, это было то, что называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям, если они хотят наладить отношения с народами Абхазии и Осетии.

Путин против введения санкций против Грузии из-за «уважения к грузинскому народу».

Президент напомнил и том, как современная Грузия относилась к двум республикам.

- Вот это тяжелое наследие проигнорировал один из президентов современной Грузии, когда отменил всякую автономию и Абхазии, и Аджарии, - сказал Путин. - Все это привело к взрыву и братоубийственной войне. Я в свое время убеждал Саакашвили, говорил — ни в коем случае не допускайте никаких военных действий в отношении Абхазии или Южной Осетии. Американцам говорил то же самое. «Да, да, ни в коем случае». Все равно пошли туда войной.

Глава государства высказался против каких-либо дополнительных санкций к Тбилиси.

- Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии людьми, которые либо не знают ничего, либо игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый ущерб и самой Грузии, и всему грузинскому народу, - заявил Путин. - А все остальное — ругань и брань — производное. Надо относиться к этому глубоко, по-серьезному, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков. А что касается санкций, я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу. Ну, вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого, вот ради этих людей, ради восстановления отношений я бы не стал ничего делать, что осложняло бы наши отношения.

ОПРОС КП

Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста.Надо ли России реагировать на выходку грузинского журналиста?. Your turn!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники