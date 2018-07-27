Путин — о встрече с Трампом: Я пригласил его в Москву и сам готов приехать в Вашингтон, но для разговора нужно создать условия

Владимир Путин на пресс-конференции подвел итоги саммита БРИКС, хотя вопросы журналистов касались не только его визита в ЮАР,

БРИКС может провести свою «Олимпиаду»

- Это был десятый, юбилейный саммит БРИКС. Основные темы были такие: противодействие односторонним подходам в мировых делах, защита многосторонности, использование преимуществ четвёртой цифровой промышленной революции. Утверждена Декларация Йоханнесбурга, основной смысл которой заключается в неприятии экономических санкций и применения силы в нарушение Устава ООН, недопущении гонки вооружений в космосе, а также поддержке Астанинского процесса по урегулированию в Сирии и сохранении СВПД.

Новая российская инициатива – взаимодействие БРИКС в сфере культуры, спорта, кинематографии. Утверждён даже эскиз приза за победу на кинофестивале стран БРИКС, который мы наметили организовать и провести в ближайшем будущем. Мы можем провести свои «Олимпийские игры» для стран, входящих в БРИКС, ведь мы объединяем почти половину населения земного шара.

Расширять БРИКС пока рано

- Кандидаты на вступление в БРИКС проявили готовность и желание работать в полном формате, но на сегодняшней встрече в узком составе все-таки все мои коллеги подошли к вопросу очень осторожно. Но это не значит, что организация является закрытой, и что двери закрыты. Просто это вопрос, как у нас в народе говорят, с кондачка не решается, нужно как следует это проработать.

На смену доллару может прийти юань

- Мы не собираемся отказываться от доллара. Но ограничения, которые вводят наши американские партнеры, в том числе в расчетах в долларах, я полагаю, что это большая стратегическая ошибка, потому что они подрывают тем самым доверие к доллару как к резервной валюте. Если бы этого не было, не было бы желания уже не у одной страны, а у десятков стран, задумываться о других вариантах. Какие это могут быть, это сейчас трудно сказать. Юань, конечно, приобретает такие качества. Если он будет свободно конвертируемой с экономической точки зрения валютой то, думаю, что этот процесс будет ускоряться. Но уже сегодня он включён в пул МВФ, поэтому ничего здесь особенного нет, это естественные процесс. Значимость той или другой валюты зависит от значимости экономики, от которой зависит валюта.

Трамп держит обещание

- Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего, данных своим избирателям, американскому народу. Это, кстати говоря, специфика действующего президента, и положительная. Потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры быстро забывают, что они обещали народу, когда шли на выборы. Его можно критиковать за то, что он делает, но одно совершенно очевидно - он стремится к выполнению своих предвыборных обещаний.

Нового саммита Россия-США хотят все

- Что касается нашей новой встречи, я прекрасно понимаю, что у президента Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому. Но нужно, чтобы были условия соответствующие. Я пригласил его в Москву, и я готов и в Вашингтон приехать, но, повторюсь: если там будут созданы соответствующие условия.

В целом у нас будут контакты в ближайшее время, в том числе на площадках международных различных мероприятий, скажем, на "двадцатке". Есть еще план возможных контактов на других международных форумах. Так что, несмотря на все сложности, в данном случае на сложности во внутриполитической жизни США, контакты наши продолжаются.

Референдум в Донбассе без ответа

Президент не стал отвечать на вопрос о вероятности референдума в Донбассе.

- Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного уточнения.