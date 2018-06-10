Путин — о встрече с Трампом: Как только — так сразу!

Два официальных заседания саммита ШОС в воскресенье стали завершением трехдневной программы визита Владимира Путина в Китай. И если до их начала были вопросы о работоспособности ШОС в расширенном составе, с участием новых членов — заклятых друзей Индии и Пакистана, то по окончании они отпали.

- Вы знаете, между соседними странами очень часто возникают всякие вопросы, которые требуют решения, - сказал на итоговой пресс-конференции Путин. - Это вполне естественно и нормально. Организации подобного рода, как ШОС, и создаются для того, чтобы иметь площадки для разрешения этих сложных проблем. Поэтому я приветствую то, что мы договорились в конце концов о расширении ШОС за счет Индии и Пакистана. Надо посмотреть, как это будет работать, а потом вместе с коллегами будем анализировать.

Параллельно встрече в Китае шел саммит «Большой семерки» в Канаде, начавшийся заявлением Трампа о возможном возвращении России в ее состав, а закончившийся скандалом.

- Что касается возврата России в «семерку», «восьмерку», мы из нее не выходили, - прокомментировал Путин. - Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве.

При этом отметил, что по паритету покупательной способности страны ШОС уже перегнали страны «семерки», а разногласиям в G7 президент России отнесся спокойно.

- Мы видим, что там есть и внутренние проблемы, - сказал Путин. - Ну, чего не бывает. Вы знаете, как у нас происходят дискуссии в ЕАЭС, у нас тоже споры возникают и тоже не все всё сразу подписывают. Думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии. Я бы обратил внимание на другое обстоятельство, которое, на мой взгляд, является более существенным, чем какие-то эмоциональные всплески. Президент Соединенных Штатов заявил о том, что США рассматривают возможности регулирования дополнительного поступления автомобильной техники на свой рынок. Вот это серьезный вопрос. Это может действительно задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских.

Два официальных заседания саммита ШОС в воскресенье стали завершением трехдневной программы визита Владимира Путина в КитайФото: REUTERS

А вот к заявлению «семерки» по «солидарности в деле Скрипалей» Путин отнесся негативно.

- Ничего конкретного опять сказано не было, - заметил он. - Говорится о том, что с большой степенью вероятности это событие произошло. Солидарность в этой связи возникает на какой-то очень зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти конкретно к вопросам, связанным с реальным сотрудничеством.

Путин подтвердил, что готов к встрече с Дональдом Трампом, но ее еще только предстоит подготовить.

- Президент Соединенных Штатов сам неоднократно говорил, что считает такую встречу целесообразной, а я подтверждаю: это так и есть на самом деле, - сказал глава государства. - Но для того чтобы это все предметно обсуждать, нужно, чтобы наши министерства иностранных дел работали, эксперты работали очень плотно друг с другом. И конечно, необходимы личные встречи. Как только – так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, и из моего рабочего графика.

При этом далеко не факт, что такая встреча состоится в Австрии, как недавно объявила Вена.

- Мы об этом предметно не говорили, но многие страны изъявляют желание оказать нам такое содействие, - рассказал Путин. - Это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия. В общем, это, мне кажется, вопрос технический. Важно, чтобы эти встречи были наполнены конкретным содержанием.

Прокомментировал президент и свой разговор из Китая с Петром Порошенко о задержанном в Киеве журналисте Кирилле Вышинском.

- Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, думаю, в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, - сказал Путин. - Мы обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать.

Нашлось место и хоккею — трое российских хоккеистов во главе с Александром Овечкиным завоевали Кубок Стэнли.

- Мы с Сашей в хороших, добрых личных отношениях. Он выражал желание даже вернуться в Россию, здесь играть, но его контрактные обязательства не позволили ему это сделать, - сказал Путин, отвечая на вопрос о личной встрече с хоккеистом. - Может быть, это и неплохо для его личной карьеры, потому что он теперь наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли. Я его поздравляю, так же как и всю команду. А что касается встречи, мы с ним и так регулярно встречаемся. Даже встречались тогда, когда он Кубок Стэнли не выиграл. Матчи финала я не смотрел, потому что был занят по работе, как в таких случаях говорят.