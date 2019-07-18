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Путин — о восстановлении отношений с Украиной: В этом мы будем сотрудничать с любой политической силой

18 июля 2019, 19:54  •  45 • В России

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели вместе почти два дня, успев за это время и попутешествовать по островам и монастырям Ладожского озера, и обсудить стратегию дальнейшей интеграции России и Белоруссии.

- В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ни одной проблемы мы не должны вынести за пределы этого срока, - предложил Лукашенко на официальной встрече в Таврическом дворце. - Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы.

Президент России нисколько не возражал, и даже попросил созданную с двух сторон рабочую группу доложить о текущей ситуации с двух стран.

- Все это очень важно, интересно, перспективно и полезно, - подчеркнул Путин. - Мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках союзного договора, что не сделано, по каким причинам. И выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития интеграции.

Форум регионов России и Белоруссии, на полях которого и встречались президенты, тоже можно было считать частью этого процесса.

- Белоруссия для нас ближайший союзник и стратегический партнёр, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга, - подчеркнул Путин, обращаясь к участникам форума.

Лукашенко сразу заявил, что, по его мнению, белорусы и ленинградцы, которых он назвал отдельным народом, больше всех вынесли во время Великой Отечественной войны.

- Мы больше, чем кто-либо, были под оккупацией, - сказал он, и в непокорившемся городе на Неве это прозвучало, мягко говоря, неожиданно. Но президент Белоруссии на этом не остановился, а пошел еще дальше — на Запад.

- Когда нас на Западе критикуют, я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории, - отрезал Лукашенко. - А мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились. Поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим, порой необоснованно, в наш адрес.

Но российско-белорусским отношениям этот день в Питере был посвящен лишь на первый взгляд. В паузах между общением с Лукашенко Владимир Путин успел ответить на звонок Макрона, который сообщил, что с благодарностью принимает приглашение президента России на торжества в честь 75-летия Победы. Заодно Путин и Макрон обсудили ситуацию с Ираном после выхода США из договора, Сирию и «перспективы разрешения внутриукраинского конфликта», договорившись активизировать совместную работу.

А после окончания форума президент занялся этим самым кризисом непосредственно — он встретился в Таврическом дворце с украинским политиком, председателем политсковета партии «Оппозиционная платформа» Виктором Медведчуком.

- Я хочу поделиться впечатлениями от вчерашнего посещения Европарламента, - сказал Медвечук так, как будто он был представителем партии, заседающей в российской Госдуме. - Многие отмечают, что было покончено с монополией «партии войны» Порошенко, теперь Европа может слышать и другую точку зрения — партии мира.

Владимир Путин встретился в Таврическом дворце с Виктором МедведчукомФото: REUTERS

- Мы будем поддерживать любые силы, которые движутся в этом направлении, - ответил Путин. - Восстановление полноформатных отношения России и Украины так же является для нас чрезвычайно важным, и в этом мы будем сотрудничать с любой политической силой.

Президент России подтвердил, что перспективы снижения цены на газ для Украины, о которых на встрече с Медведчуком говорил Дмитрий Медведев, абсолютно реальны.

- Это все вполне реализуемо! - оценил он возможность предоставления скидки и сказал отдельное «спасибо» Медведчуку за его гуманитарную работу. - Хочу поблагодарить вас за ваши усилия на протяжении последних лет, усилия, связанные с освобождением удерживаемых лиц с обеих сторон.

А после этого Путин пообщался еще и с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

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