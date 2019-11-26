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Путин — о современной молодежи: Они лучше, чем мы! Намного!

26 ноября 2019, 18:09  •  73 • В России

- Не переживайте, что у вас якобы нет усидчивости, - дал совет Владимир Путин участникам форума школьников в Ярославле. - Она появится тогда, когда вы найдете дело, которым хотите заниматься. Она появится мгновенно И очень важно добиваться хотя бы маленьких результатов. И тогда это будет мотивировать к большим достижениям.

Год назад президент лично приехал на форум «ПроеКториЯ», в этом он пообщался с участниками в режиме телемоста, но вопросов к главе государства меньше не стало. Главным из них был — кем стать в будущем? Какие профессия будут самыми востребованными через несколько лет? Куда пойти?

На форуме даже организовали «примерочные», где школьники могли «примерить на себя те или иные специальности.

- Я вспоминаю мои дискуссии с родителями и тренером, - согласился с этим подходом Путин. - Я тоже стоял перед выбором — кем стать? Родители хотели одно, тренер другое, а я хотел быть то моряком, то летчиком. Знаете, что я делал? Я приходил в различные заведения, садился, смотрел, что люди делают, как работают, как разговаривают. Это и были мои примерочные.

Глава государства настолько вошел в роль школьника, выбирающего стезю, что стал фантазировать в прямом эфире.

- Сел, просто взял авторучку в руки и начал думать и творить, - размышлял он. - Или кисть. Встал к станку - к балетному, допустим. Надо все это примерить на себе и почувствовать - ты будешь этим заниматься всю жизнь? Ты с удовольствием пойдешь утром заниматься этим делом или нет? И вот когда найдешь эту нишу для себя, тогда поймешь - это мое.

Но при этом президент признал, что сейчас выбрать профессию стало гораздо труднее.

- Жизнь стала сложнее, выбор стал сложнее, - сказал Путин. - Но и молодые люди намного лучше, чем мы. Они, погружаясь в этот объем информации, сами развиваются быстрее, становятся интереснее, чем были и есть мы. Надеюсь, что и их дети будут лучше, чем они сегодня.

Путину пожаловались, что в современной школе очень много «ненужных предметов», но с этим он не согласился.

- Когда мы в школе учимся, потом в университете, многие вещи нам кажутся ненужными, потому что они, на первый взгляд, не имеют практического применения. Но это не так, - мягко посоветовал президент. - Накопление знаний формирует мировоззрение, а это база, на которой развивается человек, добивается успеха. Мы даже можем что-то забыть, какую-то конкретную информацию из того, что мы учили, или из того, что получаем от родителей. Но это ложится к нам в фундамент нашей будущей жизни, формирует нас, и на этом фундаменте мы начинаем движение вперед. Ничего из того, что позитивно закладывается в семье и нашими родителями, не пропадает. Доброе отношение к членам семьи, к друзьям, к стране, к Родине, умение работать над собой, внимательное отношение к бедам других, сострадание - на первый взгляд кажется, что это такая неконкретная субстанция, которая не так-то и нужна для успеха. Но это ошибка, это заблуждение. Это все то, что будет главным образом способствовать нашему успеху в жизни.

Путин по телемосту пообщался с участниками форума «ПроеКториЯ».

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