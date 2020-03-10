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Путин — о предложении Терешковой: Если граждане проголосуют и Конституционный суд решит, что это не противоречит Основному закону

10 марта 2020, 17:00  •  165 • В России

Предложения депутатов Госдумы Александра Карелина и Валентины Терешковой, внесенные во вторник в ходе обсуждения поправок к Конституции, вынудили Владимира Путина отложить дела и приехать из Кремля в Думу. Ведь дело касалось и его лично.

Вячеслав Володин специально прервал пленарное заседание, чтобы «провести дополнительные консультации с президентом», и по итогам этих консультаций на думскую трибуну сам президент и поднялся.

Путин: цены на нефть и курс валют прыгают, но экономика России будет укрепляться.

Пользуясь случаем, он высказался заодно и про ситуацию в мире — от коронавируса до падения цен на нефть.

- Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике, - заявил Путин. - Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи. Но уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными.

Владимир Путин на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Президент вспомнил и о том, какое давление на Россию идет сейчас извне.

- Собственно, «политика сдерживания» давно применяется, это мы с вами хорошо знаем, и те, кто это делает, говорят об этом открыто и не стесняются, - сказал он. - Ждут, что мы где-то допустим ошибку или поскользнёмся, потеряем ориентиры или, ещё того хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне. Можно даже посчитать, сколько на это выделяется ресурсов, это счётные позиции.

Путин выступил против предложения Владимира Жириновского — избирать президента не всей страной, а Госсоветом.

- Именно президент является гарантом Конституции, гарантом безопасности нашего государства, эволюционного развития. Именно эволюционного, нам достаточно уже было революций, Россия свой «план по революциям» выполнила, - сказал президент. - Наделение других центров власти, таких, как Совбез или Госсовет, тем более напрямую народом не избираемых, какими бы то ни было серьезными полномочиями президентского характера, на мой взгляд, неправильно и неприемлемо, более того, опасно. Во-первых, это не имеет ничего общего с демократией, а во-вторых, приведет к расколу общества. Для России это неизбежно приведет к двоевластию.

Не согласился он и с предложением Карелина о досрочных выборах в Госдуму, поскольку консенсуса в этом вопросе нет даже в самом парламенте. А поправки Валентины Терешковой поддержал не полностью.

Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по энергетике Александр Карелин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Журналист Олег Кашин: Зачем нужны досрочные выборы в Госдуму

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Были предложения внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку, - напомнил он. - В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать. У граждан России на любых выборах, и на выборах главы государства альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными.

Путин: Нецелесообразно убирать из Конституции ограничение по числу президентских сроков.

Со второй частью идеи Терешковой - он согласился, но при нескольких условиях.

- Второе предложение, по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов, - сказал Путин. - В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии. Если граждане поддержат такую поправку. Скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года, и Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона.

Путин - о предложении Терешковой.

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