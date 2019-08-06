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Путин — о хитрости Третьяка: Такие уловки мне хорошо известны по моей прежней работе

06 августа 2019, 18:54  •  37 • В России

Как минимум раз в полгода Владимир Путин приезжает лично проконтролировать, как идут дела в его главном постолимпийском детище — центре для одаренных детей «Сириус» в Сочи. В феврале он даже привозил с собой Александра Лукашенко, которого настолько впечатлило увиденное, что президент Белоруссии пообещал перенять российский опыт и построить у себя в стране что-то подобное.

В этот раз Путин приехал без гостей, но зато на новоселье. В «Сириусе», которому вроде бы и так уже отдали в Имеретинской долине все, что только было можно, открыли новый корпус, незамысловато названный «Школа». Более того поблизости в ближайшее время планируют построить еще два корпуса под названием «Искусство» и «Спорт», что отвечает концепции центра, куда на смены съезжаются талантливые юные хоккеисты, артисты и ученые.

В одной из аудиторий, где президент федерации хоккея России Владислав Третьяк, легендарный тренер Владимир Юрзинов и вице-президент федерации Роман Ротенберг проводили семинар для хоккеистов, обсуждали главную новость недели - один из выпускников «Сириуса» Василий Подкользин уже вызван в олимпийскую сборную России. Для сидевших в зале это должно было стать дополнительным стимулом к работе.

О других способах мотивации спортсменов Третьяк рассказал лично Путину.

- Мы вспоминали сейчас Олимпиаду в Корее, когда нам запрещали гимн, флаг, герб, - разводил руками Третьяк. - Мы думали — как мотивировать?! Я вот специально надел этот пиджачок.

Тут легенда отечественного хоккея показал внутреннюю часть полы пиджака. Там был нашит трехцветный флаг с надписью «Россия в моем сердце».

- Каждый, кто раздевался, видел - «Россия в моем сердце», - окончательно раскрыл он маленькую хоккейную хитрость. - Никто не догадался!

- Мне это хорошо известно по моей прежней работе, - заметил Путин. - Такие уловки!

По дороге на заседание попечительского совета президент заглянул в кабинет физики и химическую лабораторию, где готовились к предстоящей уже не спортивной, а научной Олимпиаде для юниоров в Катаре.

- Этим ребятам на конец учебного года не должно быть больше 15 лет, - пояснил один из педагогов. - Они будут соревноваться по физики, химии и биологии на предстоящей Олимпиаде, а часть из них поедет на олимпиаду стран СНГ. Каждый из детей должен в трех предметах ориентироваться.

По соседству ребята разрабатывали новые кристаллические глазури, попутно покрывая ими создаваемые тут же керамические вазы. Путину продемонстрировали как с помощью 3D-печати школьники декорировали уже готовые кувшины.

- Мы с вами создаем уникальную модель образования, в полном смысле соответствующую высоким требованиям будущего, - подчеркнул президент на попечительском совете. - Но вопрос стоит гораздо шире. Весь проект "Сириус" призван стать своего рода лабораторией, площадкой для творческой свободы, поиска и экспериментов. Здесь должны рождаться и внедряться передовые тенденции в дизайне, урбанистике, социальном развитии, словом, передовые и креативные подходы к формированию современного пространства для жизни, которые востребованы по всей стране.

Уже в этом году здесь начнет свою работу научно-технологический университет "Сириус", в котором будут готовить профессионалов по ключевым направлениям технологического развития.

- Это информационные технологии и искусственный интеллект, генетика и науки о жизни, когнитивные исследования,- перечислял Путин. - Университет станет ядром Инновационного научно-технологического центра, его резидентами станут наши ведущие высокотехнологичные компании, а партнёрами - научные организации и университеты. Здесь должен быть сконцентрированы интеллектуальный потенциал и современная исследовательская инфраструктура, созданы условия для практического внедрения результатов исследований, для работы учёных и преподавателей с мировым именем.

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