Путин — о деле Скрипаля: Вызывает удивление скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания

Во время итоговой пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Владимир Путин высказался по поводу «дела Скрипаля», которое приобрело во вторник с одной стороны неожиданный, а с другой — закономерный оборот.

- По данным международных экспертов, примерно в 20 странах могут производиться подобные вещества, - перечислял доводы российской стороны Путин. - Скотланд-Ярд официально объявил, что ему нужно не менее двух месяцев для полноценного расследования. И наконец, только что генеральный директор лаборатории в Портон-Даун сообщил, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страны происхождения этого нервно-паралитического вещества и они не могут идентифицировать страну происхождения. В том числе не могут сказать, что оно было произведено в России.

Напрашивавшийся из всего этого вывод был очевиден.

- Вызывает удивление скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания, - заявил президент. - Завтра мы созываем сессию исполкома организации по запрещению химического оружия, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом. Как минимум, мы поставили там двадцать вопросов, надеюсь, что будет поставлена окончательная точка в том, что произошло. Мы заинтересованы в полноценном расследовании, хотим, чтобы нас к нему допустили, и рассчитываем на получение всех материалов, ведь были отравлены граждане России.

ДОСЛОВНО

Вопросы России к Великобритании по сфабрикованному против России «делу Скрипалей»:

1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?

2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?

3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?

4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?

5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?

6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?

7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?

8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?

9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?

10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?

11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?

12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?

13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?

14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?

Вопросы России к Франции по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей»:

1. На каком основании Франция была привлечена к техсотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери?

2. Направляла ли Франция официальное уведомление в ОЗХО о подключении к техсотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери?

3. Какие доказательства были переданы Франции Великобританией в рамках оказания техсотрудничества?

4. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?

5. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей, если да, то в какой лаборатории?

6. На основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналогов?

7. Какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов?

8. На основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили «российский характер» происхождения вещества, примененного в Солсбери?

9. Имеются ли у Франции контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги?

10. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях?