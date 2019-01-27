Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Город, который я давно искала»: уроженка Мурманска рассказала, почему баллотиру...
«Символ несгибаемости и героизма»: как Красная армия освободила Ленинград от бло...
Эксперт оценил слова депутата Рады об интересе ЕС в «обходных газопроводах»
«Было две газовые войны»: в Раде заявили о ненадёжности Украины как транзитёра р...
Главная / В России

Путин — на 75-летии снятия блокады: Жить нужно настоящим и будущим, но и забыть того, что было в Ленинграде, нельзя

27 января 2019, 19:24  •  9 • В России

Обычно куда бы ни приехал президент, он везде становится главным гостем. Однако, 75-летие полного снятия блокады Ленинграда стало тем случаем, когда Путин был одним из многих.

В это воскресенье погода израсходовало в Питере двухмесячный запас солнечного света. И если с утра во время парада на Дворцовой площади еще шел снег, то все остальное время были только солнце и мороз. На Пискаревское кладбище к мемориалу «Мать-Родина» люди начали стягиваться, едва рассвело. Перед входом строился почетный караул со знаменем, дети подходили сфотографироваться или просто постоять рядом. Кто-то с цветами, кто-то без, но в отличие от множества других случаев они приходили сюда не ради того, чтобы посмотреть на президента. Это был их праздник.

Владимир Путин поехал сначала к Рубежному камню на Невском пятачке. Туда, где воевал и был ранен его отец, где стоит монумент с надписью «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы, мы погибли, чтобы жили вы». Это был и его праздник.

Путин возлагает цветы в день 75-летия снятия фашистской блокады в Ленинграде.Блокада Ленинграда продлилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов в городе погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона ленинградцев

На Пискаревском кладбище Путин под неизменный стук метронома возложил венок к подножию обелиска и пошел к тем, кто, как и он, пришел отдать дань памяти погибшим в блокаду, выжившим и победившим. Он шел, пожимал руки, останавливался, чтобы успели сфотографироваться с ним. Это был их общий праздник.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" на территории мемориального военно-исторического комплекса "Невский пятачок". Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССФото: REUTERS

В огромном зале «Ленрезерва» была развернута выставка о блокадном Ленинграде. Причем тут была не только техника, оружие или экспозиция. Это были живые картины. Волонтеры, одетые в военную форму или в одежду тех лет, оживляли собой пространство. Тут были полевой госпиталь («обратите внимание, как точно все воссоздано»), тут была обычная блокадная квартира («уникальный экспонат — подлинная сахарная голова, хозяева квартиры погибли и это богатство осталось нетронутым»), отделение милиции с работающими там сотрудниками, бомбоубежище с занимающимися школьниками, Дорога жизни с санями с детьми и уходящей под лед полуторкой.

Миграционная служба сделает хорошо всем. А своим – еще лучше

Люди ходили, смотрели, примеряли на себя. Самая пронзительная сцена была в небольшом гроте, где крутились кадры блокадных дней. Два маленьких мальчика трех и пяти лет застыли, глядя на хронику ленинградских улиц с лежащими на них телами. Мама тянула их дальше, а они стояли и смотрели. Если может быть иллюстрация затертому выражению «живая память поколений», то это была она.

Путин вместе с посетителями ходил и смотрел, в одном месте поднял на руки и вытащил с переднего сиденья «виллиса» забравшегося туда мальчика и о чем-то перекинулся с ним парой слов. Зашел в ту самую воссозданную блокадную квартиру, где почти 900 дней не сдавались, жили, ждали освобождения.

"Это однозначно провокация": В Крыму приняли меморандум по инциденту с украинскими моряками

Президент России Владимир Путин во время посещения выставочной экспозиции патриотического объединения "Ленрезерв". Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В «отделении милиции» на стене висел стенд, посвященный Невскому пятачку. В истории блокады все пронзительно, но это особый случай даже для нее. Дважды бойцы Красной армии захватывали и почти по полгода удерживали крошечный плацдарм на другом берегу Невы в надежде, что именно отсюда будет совершен рывок для освобождения от блокады. На микроскопическом пятачке в 500 метров погибли 50 тысяч человек. И проходя мимо, Путин увидел портрет отца, остановился и простоял почти две минуты. В этот день в Питере не было людей, непричастных к празднику.

После всего этого возле большой диорамы, посвященной «Дороге жизни» Путин почти не задержался.

- Владимир Владимирович, как впечатление? - спросил я.

- Хорошие, сильные! - кивнул Путин. - Молодцы организаторы! Здорово!

«Сильное впечатление! Молодцы организаторы»: Владимир Путин приехал на выставку о блокадном Ленинграде.Дмитрий СМИРНОВ

Было видно, что его все увиденное сильно потрясло.

Путин уехал на праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», а к «Ленрезерву» сплошной колонной шли и шли жители города, которые должны были на это посмотреть собственными глазами.

- Жить нужно сегодняшним днем, настоящим и будущим, но и забыть того, что было в Ленинграде нельзя. Никогда! - сказал, открывая концерт Путин. - Нет и не будет прощенья нацистам, решившим сломить неприступный город измором. Вот это и называется — преступление против человечности. Даты, подобные сегодняшней, никогда не будут для нас проходными. Низкий поклон всем, кто спас этот город, разорвал блокаду и погнал врага вспять!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


9
Источник
Похожие новости
26 января 2019, 14:09
В Германии усомнились в подвиге ленинградцев
27 января 2019, 12:54
Шесть мифов о блокаде Ленинграде
26 января 2019, 17:24
Патриарх Иерусалимский неожиданно «выздоровел», отменив встречу с Порошенко
Загрузка...
26 января 2019, 20:39
Кандидат в президенты Украины похвастался, как украл бесплатные шапки в Давосе
25 января 2019, 21:54
Миграционная служба сделает хорошо всем. А своим – еще лучше
26 января 2019, 14:09
"Это однозначно провокация": В Крыму приняли меморандум по инциденту с украинскими моряками
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2019, 13:54
Нацбатовец и садист: 5 фактов о новом кандидате в президенты Украины
25 января 2019, 13:54
"Позорно низкий уровень": В Израиле узнали о "жалобах" российских военных из-за С-300
26 января 2019, 09:24
«Торговали - веселились, подсчитали – прослезились»: В сети комментируют раскрытые секретные детали военного положения на Украине
22 января 2019, 21:39
Бомбардировщик погубили снежный заряд и горбатая взлетка
25 января 2019, 13:54
Бронированный ветеран пал: По советскому Т-34-85 выстрелили из противотанковой ракеты – видео
24 января 2019, 02:54
"Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам": Армия Венесуэлы обратилась к "янки" - видео
24 января 2019, 17:39
Украинские СМИ "взбесились" из-за подарка Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.