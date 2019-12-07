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Путин — Лукашенко: Наша встреча сегодня является знаковой

07 декабря 2019, 17:24  •  56 • В России

Александра Лукашенко в сочинской резиденции Владимира Путина ждали всю неделю. Сначала просто ходили слухи, что встреча по «перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства» состоится в выходные, потом пресс-секретари президентов обоих президентов подтвердили, что переговоры готовятся. В «Бочаровом ручье» тем временем из шкафа достали белорусские флаги и погладили их.

В пятницу премьер Дмитрий Медведев встретился с белорусским коллегой Сергеем Румасом, обсуждая те самый дорожные карты интеграции, и вот в субботу Лукашенко прилетел в Сочи. Возле входа в президентскую резиденцию грелись на сочинском солнце глава минэкономразвития Максим Орешкин и его зам, а в недавнем прошлом посол в Белоруссии Михаил Бабич, вице-премьер Дмитрий Козак. Но от каких-либо комментариев все трое уклонялись изо всех сил. В этот день вообще все отказывались от комментариев.

- Завтра исполняется 20 лет Союзному договору, - напомнил о юбилее Владимир Путин, открывая переговоры. - Наши коллеги на правительственном уровне провели большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного Договора о Союзном государстве. Поговорили, что и как нужно сделать, чтобы актуализировать его в связи с меняющимися обстоятельствами. В этом смысле наша встреча сегодня является знаковой.

Лукашенко рассказал, что, готовясь к встрече, успел ознакомиться с информационным фоном в России.

- Смотрел сейчас телевидение, все российские каналы пересмотрел, перечитал телеграм-каналы, как сейчас модно, - описал он проделанную работу. - Все задаются вопросом в России: «А что Лукашенко туда едет, с чем он приехал вообще?» Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход анализа нашего Договора, и не просим ничего, не настаиваем ни на чем.

Тут же он рассказал, о чем именно не просит.

- Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть, - перечислял Лукашенко. - Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений. Вот единственная проблема, над которой в принципе работают наши правительства.

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