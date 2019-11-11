Путин — членам правительства: Гриппом заболел — самострел!

- А кто из членов правительства сделал прививку? - обвел взглядом сидевших перед ним за столом членов правительства Владимир Путин.

Только что министр здравоохранения Вероника Скворцова завершила на встрече президента с кабмином доклад о ходе вакцинации от гриппа.

- На 8 ноября привиты уже более 55 миллионов человек, - рассказала министр. - Это более 38 % населения, более 16 миллионов детей.

Таким образом эпидемии гриппа ожидать в этом году не приходится, сейчас заболеваемость гораздо ниже предэпидемического порога.

- Наши вакцины работают и позволяют предотвращать болезнь, - рассказала министр. - В июне была зарегистрирована четырехвалентная вакцина, которая считается золотым стандартом. Она будет использоваться для групп риска — медиков, работников образовательных учреждений и коммунальных служб.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- А члены правительства входят в группу риска? - заинтересовался Путин.

- Как вы определите, - аккуратно ответила министр.

- Мы же тоже с людьми работаем, значит, тоже группа риска, - без раздумий определил президент.

За столом сразу оживились.

- Председатель правительства делал прививку от гриппа? - посмотрел Путин на сидевшего рядом Дмитрия Медведева. - Не делал. А глава администрации? Тоже не делал.

Оживление за столом пропало, и президент поинтересовался — кто вообще прививался в этом году?

- Раз, два, три, - считал Путин поднятые над столом руки.

Кроме Скворцовой прививки сделали вице-премьер Акимов и министр связи Носков.

- Четыре, - указал на себя Путин. - Я тоже сделал. Значит, гриппом заболел — самострел. Ну а как? Можно было предотвратить — не предотвратил. Прошу подумать над этим.