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Путин - высшим офицерам: Это не только доверие, но и новый уровень ответственности

31 мая 2018, 20:09  •  64 • В России

Традиционно торжественная, но все же скупая на краски церемония представления президенту офицеров, назначенных на высшие должности, в этот раз была расцвечена появлением в зале знамен ведомств и даже целым Президентским оркестром.

- Этот важный шаг в служебной карьере – не только признание ваших профессиональных качеств, но, прежде всего, новый уровень ответственности, доверие решать ещё более серьёзные задачи, - сразу объявил выстроившимся в Георгиевском зале Кремля офицерам Владимир Путин. - Высочайшая боеспособность наших вооружённых сил, их современное оснащение, и доблесть российских солдат и офицеров – залог надёжной защиты суверенитета и независимости России.

По традиции президент в своем выступлении выделяет стоящие перед каждым из подразделений задачи. ФСБ Путин напомнил о борьбе с терроризмом, как приоритете в работе.

- Надо наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом, последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций, - заявил он. - В условиях сложной международной обстановки повышенные требования предъявляются и к Службе внешней разведки. На должном уровне решает поставленные задачи личный состав ФСО.

Путин поздравил полицейских с грядущим 300-летием ведомства, но потребовал значительно усилить борьбу с преступностью.

- Особая ответственность – у Федеральной службы войск национальной гвардии, - обратился он к самым "молодым" с прицелом на предстоящий чемпионат мира по футболу. - Подразделения Росгвардии должны эффективно действовать в любой обстановке и ситуации, в том числе надёжно гарантировать безопасность в местах массового пребывания людей.

Не остался забыт и новый министр МЧС Евгений Зиничев, всего две недели назад заступивший на свою должность.

- Одна из значимых задач, стоящих перед новым министром и всем личным составом МЧС, – обеспечение контроля за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей, - напомнил Путин о трагедии в Кемерово и ее последствиях. - Повышенное внимание следует уделять обеспечению пожарной безопасности в общественных местах. Прошу строго наказывать за недобросовестное, халатное отношение к своим обязанностям.

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