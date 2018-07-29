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Путин - военным морякам: Благодарю вас за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота!

29 июля 2018, 14:54  •  119 • В России

На набережных Санкт-Петербурга с самого раннего утра начали собираться зрители. В прошлом году во время проведения первого военно-морского парада нового размаха многие не рассчитали ажиотажа и попросту не нашли себе места. В этом году выводы сделали и зрители, и участники, и организаторы. А Владимир Путин, подписав накануне указ о проведении этого парада, окончательно закрепил новую красивую традицию. Теперь у страны официально два главных парада: сухопутный в День Победы в Москве, водный - в день ВМФ в Питере. Причем эта традиция оказалась настолько органична, что остается только удивляться - почему ее не было раньше.

Главный парад Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге 29 июля 2018 года .29 июля отмечается День ВМФ России. С праздником всех причастных! Главный парад Военно-Морского Флота проходит в Санкт-Петербурге. На нём присутствует Верховный Главнокомандующий Владимир Путин. Давайте посмотрим на наши боевые корабли с петербуржцами и президентом!

Далеко не все корабли балтийского флота способны поместиться в Неве, и в этом году парад окончательно решили разделить на две части. И президент сначала поздравил моряков кораблей океанского класса, выстроенных на рейде Кронштадта, а затем - моряков кораблей, участвующих в параде на Неве.

- Поздравляю всех, кто стоит на страже морских рубежей нашей Родины, кто преданно служит во славу российского флота, - обратился к военным морякам Путин, закончив обход кораблей на катере верховного главнокомандующего от Петропавловской крепости до Сенатской площади. - Вся история флота – это история мужества, смелости и духа моряков и офицеров.

Одновременно парад проходил на всех флотах страны - от Калининграда до Северного флота, лишь во Владивостоке из-за разницы во времени он завершился раньше. Свой парад был даже у моряков на базе Тартус в Сирии.

- В День ВМФ мы особенно остро чувствуем мощь священного морского братства. Оно объединяет все базы и соединения Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии, - перечислил всех президент. - Интересы России в Мировом океане ежедневно обеспечивают десятки кораблей и подводных лодок. Мы по праву гордимся нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеготовности, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота. Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота!

Путин - сборной России: Вы дали людям возможность гордиться своей страной

Главный военно-морской парадФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КАК ЭТО БЫЛО

Главный военно-морской парад 29 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция

Главный военно-морской парад страны прошел в Санкт-Петербурге 29 июля в день ВМФ. Сайт «Комсомольской правды» вел прямую трансляцию грандиозных торжественных мероприятий (подробности)

ДЕНЬ ВМФ В РОССИИ

День ВМФ 2018 в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция

В Санкт-Петербурге 29 июля пройдет День ВМФ 2018, корреспонденты "Комсомолки" ведут прямую трансляцию с главного военно-морского парада (подробности)

День ВМФ 2018 в Севастополе: прямая онлайн-трансляция

В Севастополе 29 июля отмечают День военно-морского флота. Это один из любимых праздников горожан и гостей, посмотреть на парад кораблей и военно-спортивный праздник каждый год приезжают тысячи людей со всей страны (подробности)

Во Владивостоке отметили День Военно-морского флота

В этот раз по Амурскому заливу в парадном строю прошло десять кораблей. Флагманом стал гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Кроме того, в мероприятии участвовали большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», эскадренный миноносец «Быстрый» и другие корабли (подробности)

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