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Путин - военному обозревателю «КП» Баранцу: А ведь вы критиковали меня! Помните?

19 марта 2018, 03:54  •  90 • В России

С митинга на Манежной площади (где Путин, как и в день президентских выборов 2012 года, и на митинге 2014-го по случаю возращения Крыма, выступал в своей «счастливой» куртке-аляске) глава государства направился в свой штаб, где первым делом встретился со своими доверенными лицами и душевно поблагодарил их за работу. Президент (действующий и будущий) был в прекрасном расположении духа и после щедрых комплиментов дамам из своего избирательного штаба вдруг заговорил о том, что ему, правительству, всему народу надо сделать в ближайшие годы. Опять не раз прозвучало полюбившееся ему в последнее время слово "рывок". А в глазах при этом был пылкий азарт. Путин явно понимал, что уже победил очередной раз. И уже "засучивал рукава" на очередной срок. Мне на самом-то деле запомнилась такая его мысль: я бы не хотел, чтобы кто-то чувствовал себя побежденным. Ведь даже у тех, кто проиграл выборы, есть немало дельных, конструктивных мыслей и предложений. И их надо слышать и принимать в работу. Ведь мы строим одну страну, одно государство. Если есть хорошая идея, которая может двинуть страну вперед, то не имеет значения, кто ее высказал - правый, левый или центрист.

Ну а дальше получился теплый "семейный" разговор с доверенными лицами. Кто-то из них предложил президенту оставить свой автограф на плакате, на котором большими красными буквами было написано: "ПУТИН - ПОБЕДА!".

Путин взял красный фломастер и написал под этим и словами "Спасибо!". И Расписался.

- У Вас красивый прочерк, - сказал я ему.

- Да не очень, - отозвался он и обернулся. Я представился президенту: военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Баранец.

А в ответ услышал:

- Виктор Николаевич, ну что вы... я вас давно знаю. Спасибо за работу в качестве моего доверенного лица. Причем, второй раз. Это ведь о многом говорит...

- На этот раз мне очень легко работалось в гарнизонах, - ответил я. - Люди сами хорошо видят и понимают, как вы вместе с командой Шойгу в последние годы "вытянули" армию в разряд лучших в мире. Это уже совсем не та армия, которая была во время вашего первого президентского срока.

В глазах Путина - смесь веселости и лукавства:

- А ведь вы когда-то критиковали меня! Помните?

- Помню, - смутился я. - Но я говорил вам беспощадную правду о реальном положении дел в армии. Вы что - обиделись?

- Если бы я обиделся, то не предложил бы вам быть моим доверенным лицом. Я ценю вашу офицерскую смелость и вашу любовь к армии, преданность ей.

На прощание президент сказал мне, что не все проблемы в армии еще решены.

- И в военном строительстве нам предстоит сделать тоже широкий шаг вперед, - сказал он.

- Вот так бы, как армию, нам бы вытянуть в ближайшие годы и экономику, и социалку, Владимир Владимирович. И с "половинчатыми" пенсиями вопрос закрыть...

Виктор Баранец беседует с Путиным после итогов выборов

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- Вот это и есть, если хотите, моя главная задача на ближайшие годы. И моя, и ваша, и всех, кто болеет за Россию и хочет сделать ее сильной и процветающей.

И поэтапный план решения этой задачи уже нарабатывается. Частично я его уже озвучил. Остальное - со временем. Давайте работать вместе.

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