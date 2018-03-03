Путин - участникам митинга в Лужниках: XXI век пройдет под знаком побед России

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Президент России выступил на многотысячной акции в его поддержку, прошедшей в Москве.

Владимир Путин, баллотирующийся на новый срок на посту президента России, посетил митинг его сторонников, проходящий в субботу в Лужниках.

Акция под лозунгом "За сильную Россию!" началась около полудня. Перед участниками митинга выступили около десятка доверенных лиц кандидата.

Среди них оказался кардиохирург Лео Бокерия, режиссер Никита Михалков, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. По предварительным оценкам, на митинг пришли не менее 100 тысяч человек.

В ходе своего выступления перед сторонниками Владимир Путин обратился к ним с приветствием, подчеркнув, что "наших сторонников - миллионы".

"Мы сделаем все, чтобы наши дети, наши внуки были счастливы... кроме нас этого не сделает никто", - заявил президент России. Также Владимир Путин пообещал, что XXI век пройдет "под знаком наших побед".