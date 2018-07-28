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Путин - сборной России: Вы дали людям возможность гордиться своей страной
28 июля 2018, 16:09 • 63 • В России
Прилетев из Йоханесбурга в Москву уже совсем неранним субботним утром, Владимир Путин отправился не отдыхать, а работать. Сначала он принял участие в торжествах в честь 1030-летия Крещения Руси, а затем в Кремле вручил государственные награды футболистам сборной России.
- На первом в истории нашей страны домашнем чемпионате мира вы выступили ярко, проявили сплочённость, волю и упорство, шли к цели – мы видели все это – не жалея себя, - похвалил Путин команду. - То, как вы реализовали девиз команды «Играем за вас», оказалось для болельщиков даже более важным, чем какой-то медальный результата. Хотя выход в четвертьфинал уже сам по себе достойный итог.
Главный тренер сборной Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич - орденов Почета.
- Заслуженную награду получит и капитан сборной России, вратарь – Игорь Владимирович Акинфеев, - сказал Путин, и на этих словах вздрогнул даже сам Акинфеев, которого до сих пор Владимировичем никто не называл. - Он не раз спасал ситуацию на поле, сам определял, по сути, исход матчей. А момент, когда и, главное, как, на чемпионате он отбил последний пенальти, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола.
- Мы свое дело делали не из-за наград, а потому что мы представляем Россию, достоинство и честь нашей страны, - заявил Черчесов, выйдя к микрофону, и произвел заявку на будущее. - Хотелось бы еще раз здесь побывать, но уже в другом качестве.
- Ваша игра стала долгожданным подарком для миллионов болельщиков в нашей стране, - еще раз похвалил футболистов президент. - Что там говорить «болельщикам» – даже люди, далекие от спорта и от футбола, не отрывались от экранов телевизоров. Вы дали всем им возможность гордиться своей сборной, гордиться своей страной, дали веру в то, что отечественный футбол возрождается.
Нападающий Артем Дзюба, получив почетную грамоту, не сдержался:
- Если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы, будет для нас самым замечательным.
- По поводу смены коньков на бутсы, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить, - не полез за словом в карман Путин. - Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже. Но после чемпионата мира и успешного выступления российской сборной прибавится число любителей футбола. Я, безусловно, тоже буду в их числе.
Путин пообещал Дзюбе заняться футболом.Президент ответил на просьбу нападающего сборной России
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