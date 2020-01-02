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Путин - самый влиятельный, а Зеленский получил шанс: К финалу 2019-го Россия снова стала гарантом мира - Малофеев

02 января 2020, 22:24  •  36 • Политика
Подводя итоги 2019 года, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев назвал политические события, ставшие знаковыми, как с плюсом, так и с минусом. В целом плюсов больше: Путин - самый влиятельный, Зеленский получил шанс, а Россия вновь стала гарантом мира.
В общем и целом, избрание президентом Украины Владимира Зеленского - это хорошее, отметил Константин Малофеев.
"Скорее, хорошее, чем плохое, безусловно. Порошенко - это кровавый… я даже не знаю, подобрать существительное. Это человек, который сделал себе карьеру на крови, на войне, и поэтому с ним нельзя было договариваться. Зеленский - это, безусловно, шаг вперёд. Это человек, с которым у нас появился оптимизм, появилась надежда на то, что ситуация будет разрешена. Для нас, поскольку мы с Украиной один народ, братский, и для нас это гражданское противостояние - практически гражданская война, которая наносит боль каждой русской семье".
Среди других позитивных событий Константин Малофеев назвал ситуацию в Сирии, где военные действия фактически завершились. Ясно, что США не хотят оставлять нефтяные ресурсы, но всё равно вынуждены показать, что покидают Сирию - "вместе со своими выкормышами из ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена - ред.)".
"А Россия выступила гарантом мира и стабильности. Это бесконечно подняло наш авторитет на международной арене и сделало Владимира Владимировича Путина в очередной раз самым влиятельным человеком в мире, - подчеркнул Малофеев. - Это наши успехи на международной арене. То, что касается плохого - к сожалению, тоже связано с международной ареной. Это действия Константинопольского патриарха, который, к сожалению, отпал от всеправославного общения. И мы знали такие примеры, потому что когда-то первоиерархом православной церкви был Папа Римский. И он тоже, в своё время, возгордившись, возомнил, что может решать все дела в одиночку - без Собора, всего Православного мира. Вот, стал католиком, из православных. То же самое произошло сейчас с Вселенским патриархом, который, к сожалению, принял такое неканоничное решение, внёс раскол и много горя и печали принёс верующим на Украине. Пожалуй, это самое печальное событие".
С другой стороны, безусловно, хорошим событием 2019 года стал Всемирный Русский Народный Собор, который в этом году собрался в 23-й раз - это уже наше внутреннее событие, продолжил Малофеев.
"И под руководством Святейшего Патриарха была принята стратегия народосбережения. Мы надеемся, что если эта стратегия будет воплощена государственными органами - а такая надежда есть, имеется позитивный ответ президента, - то тогда мы перестанем уменьшаться как русский народ, начнём увеличиваться. И, даст Бог, к 2050 году нас будет 160 миллионов, а к 2100-му - 300 миллионов, и мы, наконец, опять заселим эту замечательную огромную страну, везде будет детский смех, и мы будем с позитивным ожиданием смотреть в будущее", - резюмировал Константин Малофеев.
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