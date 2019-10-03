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Путин - российским телеканалам: «Не нужно выставлять Украину в невыгодном свете»

03 октября 2019, 21:09  •  157 • В России

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» слово взял киевский политолог Михаил Погребинский. Он пожаловался президенту Владимиру Путину на российские политические ток-шоу.

-У нас в Украине смотрят российские федеральные каналы, - сказал Погребинский. - Ну, в особенности популярны политические ток-шоу. Жалуются, что Украина выставляется на некоторых каналах и программах в непопулярном свете. Этой проблемы не избежала и программа Владимира Соловьева. Не кажется ли вам, что пора поменять редакционную политику или линию.

- Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы — они ведут независимую, даже государственные каналы, редакционную политику — что они выставляют Украину в невыгодном свете: я с вами согласен, - ответил Путин. - Если это так, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в невыгодном свете. Речь может идти о политики властей, но никак не о стране и народе. Если вы так это трактуете, значит, нашим программам чего-то не хватает. Они всегда должны это подчеркивать.

Эту историю уже прокомментировала в соцсетях ведущая «60 минут» Ольга Скабеева: «Никогда не делаем это специально»

Путин выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай .Президент РФ Владимир Путин подводит промежуточные итоги обсуждения темы Востока на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай в Сочи. (c) Ruptly

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