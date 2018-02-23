Путин - родителям летчика Романа Филипова: Спасибо за то, что воспитали достойного сына. Русского офицера

Втроем, во всем черном, они сидели в первом ряду, резко выделяясь на фоне светлых парадных мундиров вокруг. И сразу было понятно, что именно они здесь сегодня главные. Не министр обороны Сергей Шойгу, не офицеры тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Кузнецов» и даже не президент России Владимир Путин. А родители и жена (никак не поворачивается язык сказать — вдова) летчика Романа Филипова.

И сразу вспоминалось, как на этих же самых местах полтора года назад сидели родители другого Героя России — дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, который тоже погиб и тоже не уронил чести российского офицера.

И их родные заплатили за свое право прийти в Георгиевский зал Кремля высшей платой.

- Вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живём, жизнь у человека – во всяком случае, земная – всего одна, - сказал Владимир Путин, и в этих словах тоже было что-то личное. - Если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине.

И в его словах о Романе Филипове, взорвавшем себя гранатой в окружении боевиков, тоже было личное отношение.

- Он принял неравный бой с террористами, - перечислял Путин. - Не сдался, не отступил. И мы имеем полное право сравнить его с героями-защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту боль. Низкий поклон вам. Спасибо за то, что вы воспитали отважного, достойного сына. Русского офицера. Сына своего Отечества.

Они вышли к трибуне. Родители Елена Викторовна и Николай Серафимович, вдова Ольга Сергеевна. Получили из рук президента бордовую коробочку со звездой и удостоверением. Государство отдало своему сыну высшую из возможных почестей, но вернуть его родным оно не в состоянии. Об этом не сказал никто, но понимали все.

- Благодарю вас за приглашение в Кремль, за высокую оценку государством военной службы моего сына, - отец Романа вытащил из внутреннего кармана два листка, он готовился, ему было что сказать. - Роман с юных лет мечтал стать военным летчиком – его мечта сбылась. Он понимал, что такое офицерская честь и достоинство. Он боролся с самым большим злом – международным терроризмом, и когда пробил час, выполнил воинский долг до конца.

Сам бывший военный летчик, он понимал, что значит выполнить воинский долг до конца. Но он видел в случившемся и еще одну сторону.

- Только теперь я понял, сколько у Романа друзей – нас окружили заботой и вниманием командование, сослуживцы, офицеры, - продолжал Николай Филипов. - Нас поддерживают незнакомые люди со всех регионов страны. Спасибо всем за это! Я горжусь своим сыном, горжусь нашей армией. Горжусь нашей великой Родиной – Россией.

И я понял, что эти слова я тоже уже здесь слышал.

- Вы очень высоко оценили поступок нашего сына. Уверяю вас, если бы далась ему вторая жизнь, он поступил бы так же, - говорил, стоя на этом самом месте Нурбаганд Нурбагандов, тоже отец, потерявший сына-героя в борьбе с терроризмом и принявший это с честью. - Поступок нашего сына, думаю, станет примером всем, кто носит форму, кто борется с этим страшным злом. Работайте, братья!

Наверняка, Роман Филипов видел кадры с последними секундами жизни Магомеда Нурбагандова. И слышал его слова.

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