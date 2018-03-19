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Путин - рекордсмен и в процентном исчислении, и в абсолютных цифрах

19 марта 2018, 03:54  •  62 • В России

После обработки 95% протоколов Владимир Путин лишь упрочил и без того непоколебимое и превосходящее все ожидания лидерство. По данным ЦИК, за нынешнего главу государства отдали свои голоса 76,56% принявших участие в голосовании избирателей. Павел Грудинин остается вторым, хотя и снизил свои показатели до 11,92% голосов, на третьем месте находится Владимир Жириновский, но у лидера ЛДПР процент полученных голосов также немного снизился – до 5,77%. Главный сюрприз кампании, опередившая Явлинского и остальных Ксения Собчак набирает 1,62%. Григорий Явлинский, одолев рубеж в 1%, все равно не достанет Собчак, чтобы уже ни произошло. Вряд ли поменяются местами и аутсайдеры кампании Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин – именно в таком порядке они завершают список с результатами от 0,74% до 0,65%.

Голосование за Владимира Путина поставило еще один рекорд в масштабах страны. Впервые за него проголосовали более 50 миллионов избирателей. До этого наибольший результат он получал на выборах в 2004 году, когда за него проголосовали 49 млн 565 тыс. 238 человек. На первых президентских выборах, в которых он участвовал в 2000 году, для победы Путину хватило 39 млн 740 тыс. 434 голоса. На прошлых выборах в 2012 году Путин получил 45 млн 602 тыс. 075 голосов избирателей.

Побит и рекорд по явке. По последним данным, озвученным Центральной избирательной комиссией, она превысила 67%. В оставшихся пяти процентах протоколов Путин, скорее всего, лишь нарастит свое преимущество. Это очень частая тенденция для всех стран на всех выборах, когда после обработки двух третей протоколов ставший лидером кандидат наращивает свой отрыв. Можно сказать, даже объективная закономерность.

Уже сейчас можно сказать, что эти выборы стали рекордными за всю историю президентских выборов в России. И вряд ли в обозримом будущем кто сможет превзойти эти показатели.

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