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Путин - "собиратель земель": Климкин "отдал" России часть Украины
13 декабря 2019, 14:54 • 81 • Политика
Экс-глава украинского МИД Павел Климкин в своём блоге озвучил три варианта разрешения конфликта в Донбассе. По одному из них бывший министр "отдал" России часть Украины. При этом президента России Владимира Путина Климкин назвал "собирателем земель", считая, что он хочет не только создать Союзное государство с Белоруссией.
По итогам саммита "нормандской четвёрки" в Париже экс-глава украинского МИД Павел Климкин в своём блоге для "Европейской правды" перечислил три варианта разрешения конфликта в Донбассе.
"Первый - это сохранение статус-кво в условиях прекращения огня, - пояснил бывший министр. - Условно говоря, замораживание конфликта".
Во втором варианте Климкин "отдал" часть Украины России и предсказал распад Незалежной в этом случае.
"По моему мнению, этот путь, если будет избран, закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от РФ", - отметил экс-глава МИД Украины, посчитав такой вариант развития событий "крайне опасным".
Кроме того, Климкин уверяет, что якобы существует проект разделения Украины на "Новороссию" и "Малороссию", а Путину будет мало создать Союзное государство с Белоруссией.
"Это не уровень его амбиций, он хочет войти в историю "собирателем земель", - считает экс-министр.
Третий путь, предлагаемый Климкиным, - "борьба до победы". Но и его бывший министр считает вряд ли возможным из-за того, что украинский народ хочет прекращения боевых действий.
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