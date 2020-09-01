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Путин - "чудовище"? Депардье рассказал о судьбоносном звонке президента России

01 сентября 2020, 14:40  •  136 • Политика
Французский актёр Жерар Депардье рассказал в эфире Canal+ о судьбоносном звонке президента России, а также опроверг слова журналистов, считающих Владимира Путина "чудовищем".
Как оказалось, известный французский актёр Жерар Депардье никогда не встречался лично с президентом Эммануэлем Макроном. И даже не горит желанием увидеться. Об этом артист заявил в эфире французского канала Canal+.
Там же Депардье сообщил о том, что голосовал в России, и рассказал о судьбоносном звонке от президента Владимира Путина.
"Однажды мне позвонил Путин и сказал: "Жерар, приезжай", - вспоминает тот момент актёр. - Он послал мне самолёт. Он дал мне паспорт".
По словам артиста, он иногда встречается с Путиным, и они вместе "много смеются".
А вот мнение западных журналистов о том, что Путин якобы "чудовище", он категорически не разделяет.
"Я знаю, что журналисты думают, что он чудовище, - отметил Депардье. - Но я никогда не видел перед собой чудовища".
В том числе актёр признался, что "обожает русских", культуру, музыку и литературу нашей страны. Хотя сама Россия для него представляется "трудной, тяжёлой страной".

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