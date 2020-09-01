Путин - "чудовище"? Депардье рассказал о судьбоносном звонке президента России

Как оказалось, известный французский актёр Жерар Депардье никогда не встречался лично с президентом Эммануэлем Макроном. И даже не горит желанием увидеться. Об этом артист заявил в эфире французского канала Canal+.

Там же Депардье сообщил о том, что голосовал в России, и рассказал о судьбоносном звонке от президента Владимира Путина.

"Однажды мне позвонил Путин и сказал: "Жерар, приезжай", - вспоминает тот момент актёр. - Он послал мне самолёт. Он дал мне паспорт".

По словам артиста, он иногда встречается с Путиным, и они вместе "много смеются".

А вот мнение западных журналистов о том, что Путин якобы "чудовище", он категорически не разделяет.

"Я знаю, что журналисты думают, что он чудовище, - отметил Депардье. - Но я никогда не видел перед собой чудовища".

В том числе актёр признался, что "обожает русских", культуру, музыку и литературу нашей страны. Хотя сама Россия для него представляется "трудной, тяжёлой страной".