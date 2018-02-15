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Путин - прокурорам: Гражданин, обратившийся за защитой, должен быть уверен, что справедливость будет восстановлена

15 февраля 2018, 17:54  •  83 • В России

- Сегодня мы обсудим, что необходимо сделать, чтобы и органы прокуратуры, и вся правоохранительная система России более результативно решали задачи по обеспечению верховенства закона, эффективно боролись с криминалом, произволом, коррупцией, экстремизмом, - начал расширенную коллегию генпрокуратуры Владимир Путин, тем самым фактически очертив круг задач, которые государство ставит перед людьми в синих мундирах.

Президент приехал в здание Генпрокуратуры, окончательно поправ слухи о своей болезни и вынужденном ново-огаревском карантине.

- В центре вашего внимания должна быть защита основополагающих прав граждан, прежде всего в таких чувствительных областях, как трудовые и социальные отношения, - Путин поставил на первое место права человека труда. - Вы обязаны незамедлительно реагировать на любые нарушения закона и прав граждан в этих сферах, в том числе на задержки или невыплаты заработной платы.

Карать необходимо и тех, кто "расходуют средства, предназначенные на выплаты работникам, на другие цели, часто не имеющие ничего общего с интересами коллектива", и тех, кто нарушает законодательство в сферах льготных путевок, бесплатных лекарств, прав детей и сирот.

- Ещё один ключевой вопрос – это ситуация на местах с ценообразованием на жилищно-коммунальные услуги, за которыми часто стоят откровенные мошеннические схемы или организации, называющие себя управляющими компаниями, - развернутая в прошлом году кампания по борьбе с недобросовестными компаниями звучала и на уровне генпрокуратуры. - Если вы видите, что кто-то искусственно задирает тарифы, прошу принимать быстрые и соответствующие предусмотренные законом меры. Ведь от необоснованных скачков цен страдают прежде всего – и мы с вами это хорошо понимаем – уязвимые слои населения: это семьи с небольшими доходами, пенсионеры.

Традиционно глава государства обратил внимание на защите бизнеса от давления силовиков и чрезмерных проверок.

- Нужно тщательно отслеживать любые факты необоснованного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную жизнь и бизнес-конфликты, в споры, - сказал Путин. - Также должны проверяться ситуации с заказными уголовными преследованиями в отношении бизнеса. Послушайте, уважаемые коллеги! Вы не можете не видеть, не замечать на местах – это проблема сегодня, и её надо решать! Эффективная защита прав предпринимателей – важнейшее условие развития национальной экономики.

Президент потребовал от Генпрокуратуры усилить надзор за следствием на всех уровнях.

- Гражданин, обратившийся за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, справедливость, - сказал Путин, но призвал прокуроров осознавать и собственную ответственность. - В ваших руках - огромная власть, употребляйте ее исключительно на пользу стране и государства и никак не во вред гражданину России. И тогда, и только тогда вы выполните свою высокую миссию.

Пользуясь случаем, президент поздравил с днем рождения бывшего председателя Высшего Арбитражного суда Вениамина Яковлева.

- В зале человек, который много сделал для становления судебной системы, - сказал Путин с трибуны. - 12 февраля ему исполнилось 86 лет. С чем и поздравляем. Его заслуги были отмечены не только в нашей стране и в мире. Они еще будут отмечаться, даже заокеанскими друзьями, которые на 86-м году жизни внесли его в известный "кремлевский список". Это большого стоит, мы вас с этим поздравляем!

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