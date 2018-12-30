Путин - президент, Лукашенко - вице-президент: Венедиктов раздал новые должности перед Новым годом

Главред ″Эха Москвы″ Алексей Венедиктов предрек в скором будущем объединение России и Белоруссии и раздал перед Новым годом новые должности лидерам союзных государств. По его мнению, Владимир Путин останется президентом, а Александр Лукашенко сменит пост, заняв место вице-президента. Или ″председателя Совета безопасности объединенного государства″.

В преддверии Нового года главред ″Эха Москвы″ Алексей Венедиктов заявил о скором объединении России и Белоруссии. Он утверждает, что на это уйдет всего лишь три-четыре года.

″Я допускаю возможность создания единого государства, единого государя в течение 3-4 лет″, - пояснил главред в эфире радиостанции.

При этом Венедиктов сразу же раздал будущие должности Владимиру Путину и Александру Лукашенко. По его мнению, президент России также останется президентом, но уже объединенного государства.

″Один из вариантов продления полномочий как главы государства″, - считает Венедиктов.

А вот белорусский лидер по факту перестанет быть таковым. На вопрос: ″Какова при этом может быть судьба Лукашенко?″ - Венедиктов ответил, что любая - например, вице-президента.

″От второго человека, введение поста вице-президента. Например. Или председателя Совета безопасности объединенного государства. Или пенсионера в Крыму″, - перечислил главред, пообещав, что ″по-дружески найдем. Найдут″.

Отвечая на вопрос в эфире ″Эха Москвы″, он уточнил, что ″за субсидии надо чем-то расплачиваться″ - ″суверенитетом, например″.