|
Путин - президент, Лукашенко - вице-президент: Венедиктов раздал новые должности перед Новым годом
30 декабря 2018, 19:39 • 147 • Политика
Главред ″Эха Москвы″ Алексей Венедиктов предрек в скором будущем объединение России и Белоруссии и раздал перед Новым годом новые должности лидерам союзных государств. По его мнению, Владимир Путин останется президентом, а Александр Лукашенко сменит пост, заняв место вице-президента. Или ″председателя Совета безопасности объединенного государства″.
В преддверии Нового года главред ″Эха Москвы″ Алексей Венедиктов заявил о скором объединении России и Белоруссии. Он утверждает, что на это уйдет всего лишь три-четыре года.
″Я допускаю возможность создания единого государства, единого государя в течение 3-4 лет″, - пояснил главред в эфире радиостанции.
При этом Венедиктов сразу же раздал будущие должности Владимиру Путину и Александру Лукашенко. По его мнению, президент России также останется президентом, но уже объединенного государства.
″Один из вариантов продления полномочий как главы государства″, - считает Венедиктов.
А вот белорусский лидер по факту перестанет быть таковым. На вопрос: ″Какова при этом может быть судьба Лукашенко?″ - Венедиктов ответил, что любая - например, вице-президента.
″От второго человека, введение поста вице-президента. Например. Или председателя Совета безопасности объединенного государства. Или пенсионера в Крыму″, - перечислил главред, пообещав, что ″по-дружески найдем. Найдут″.
Отвечая на вопрос в эфире ″Эха Москвы″, он уточнил, что ″за субсидии надо чем-то расплачиваться″ - ″суверенитетом, например″.
Подпишитесь на нас
147
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
25 декабря 2018, 15:54
|
29 декабря 2018, 07:54
|
27 декабря 2018, 10:24
|
23 декабря 2018, 21:39
|
26 декабря 2018, 01:54
|
26 декабря 2018, 01:54
|
26 декабря 2018, 22:54