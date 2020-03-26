Путин - предпринимателю: "Макрон обидится на вас. Я скажу, что это вы виноваты"

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а после присоединился к саммиту лидеров G20. Встреча участников "Большой двадцатки", напомним, проходит в режиме видеоконференции и, как уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, по просьбе Саудовской Аравии в закрытом режиме.

До телефонного разговора российский президент немного задержался на встрече с отечественными предпринимателями. Вопросов у бизнесменов накопилось немало. А после озвученного накануне главой государства обращения к нации стало ещё больше.

"К сожалению, мне надо идти, не сердитесь, пожалуйста", - завершая встречу, сказал президент, однако её участники отпускать главу государства явно не хотели. И одного предпринимателя Путин даже пожурил.

"Макрон обидится на вас. Я скажу, что это вы виноваты", - с улыбкой заметил бизнесмену Путин и спросил имя предпринимателя.

"Жукович Владислав", - тут же ответил он.

"Скажу, что это Владислав виноват", - шутливо парировал глава государства.