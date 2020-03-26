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Путин - предпринимателю: "Макрон обидится на вас. Я скажу, что это вы виноваты"

26 марта 2020, 23:35  •  101 • Политика
Президент России Владимир Путин задержался на встрече с отечественными бизнесменами, отвечая на их вопросы. "Макрон обидится на вас. Я скажу, что это вы виноваты", - пожурил Путин одного из предпринимателей.
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а после присоединился к саммиту лидеров G20. Встреча участников "Большой двадцатки", напомним, проходит в режиме видеоконференции и, как уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, по просьбе Саудовской Аравии в закрытом режиме.
До телефонного разговора российский президент немного задержался на встрече с отечественными предпринимателями. Вопросов у бизнесменов накопилось немало. А после озвученного накануне главой государства обращения к нации стало ещё больше.
"К сожалению, мне надо идти, не сердитесь, пожалуйста", - завершая встречу, сказал президент, однако её участники отпускать главу государства явно не хотели. И одного предпринимателя Путин даже пожурил.
"Макрон обидится на вас. Я скажу, что это вы виноваты", - с улыбкой заметил бизнесмену Путин и спросил имя предпринимателя.
"Жукович Владислав", - тут же ответил он.
"Скажу, что это Владислав виноват", - шутливо парировал глава государства.
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