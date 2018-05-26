Путин - правительству: Желаю, чтобы всем хватило здоровья на эту работу

Причина того, что на первое заседание Владимир Путин собрал новое правительство в субботу, была банальна - всю неделю президент работал сначала в Сочи, потом в Питере, да и министры тоже разрывались между двумя этими городами. Но при желании в том, что напутствие на предстоящий труд кабмин получал в выходной, можно было углядеть определенную параллель со словами главы государства.

- Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи, - заявил Путин. - Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее, без всякого преувеличения.

За столом, поставленном буквой П, сидели и хорошо знакомые широкой публике министры, и те, кого еще мало кто узнает в лицо. Очевидно, чтобы не ломать голову над рассадкой «по важности», служба протокола рассадила участников по алфавиту, выделив только премьера и вице-премьеров. Благодаря этому, например, Сергей Шойгу оказался на самом дальнем от президента конце.

- Правительству предстоит максимально быстро разработать и утвердить основные направления своей деятельности и ключевые проекты в соответствии с майским указом, - Это большой, фундаментальный массив работы, которую надо завершить до 1 октября. От этого этапа напрямую будет зависеть, насколько успешно и результативно мы будем двигаться дальше.

Возможно, это было одно из главных напутствий, которые в этом году звучали под сводами Екатерининского зала.

- Крайне важно обеспечить действенную координацию с региональными командами управленцев - именно на местах будут воплощаться в жизнь все наши общие планы, - сказал президент. - Вы должны проявлять инициативу и находить нестандартные подходы, утверждать современный стиль управления, так как именно в кабмине будут решаться ключевые вопросы прорывного развития России. Именно здесь должен находиться мотор, двигатель обновления, перемен во всех сферах нашей жизни. И его ритм, энергию вашей работы, должна чувствовать вся страна.

После всего сказанного просто необходимо было пожелать всем как минимум терпения.

- Одним словом, работа предстоит большая, содержательная и очень интересная, - подытожил Путин. - Я желаю вам сил, энергии, здоровья чтобы всем хватило на эту масштабную работу, и успехов.