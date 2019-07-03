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Путин - правительству: Не каждый же месяц мне "Прямую линию" проводить, чтобы выяснить, с чем люди сталкиваются!

03 июля 2019, 19:09  •  75 • В России

Совещание с членами правительства Владимир Путин начал с того, чем закончил предыдущее совещание со многими из них, - с докладов о ситуации в Иркутской области.

- Я не случайно вас номинировал в качестве главы правительственной комиссии, - обратился он к вице-премьеру Виталию Мутко, выслушав всех участников работы. - Я имел в виду ваш олимпийский опыт - опыт по строительству и реконструкции большого количества разнородных объектов. Делать это нужно быстро.

Президент еще раз напомнил, что нельзя тянуть ни с выплатами материальной помощи пострадавшим, ни с началом восстановительных работ.

Вторая часть совещания касалась не менее масштабной темы - исполнения поручения по итогам "Прямой линии". И здесь Путин тоже остался недоволен излишним бюрократизмом.

- Надо мониторить реальную ситуацию, что в жизни происходит реально, - отреагировал он на доклад вице-премьера Антона Силуанова по механизму снижения ипотечной ставки до 6 процентов. - Эти ваши "шесть на ум пошло, семь с ума сошло" никого не интересуют. Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились. 6-процентный кредит должен быть. Надо проверять, как это работает в жизни. Не каждый же месяц мне "Прямую линию" проводить, чтобы выяснить, с чем люди сталкиваются!

Аналогичным образом президент отозвался и на доклад главы ФАС Игоря Артемьева о пресечении в регионах после жалоб президенту повышения тарифов на вывоз мусора.

- Такие нарушения обнаружены в 15 субъектах страны, - рассказал Артемьев. - Нами выданы предписания, тарифы будут снижены.

- А чего же не заметили этого самостоятельно? - спросил Путин. - Надо было дождаться "Прямой линии"? Это же ваша работа.

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