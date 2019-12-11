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Путин - победитель: Меркель сделала признание - в Кремле скромно осадили

11 декабря 2019, 17:24  •  154 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи "нормандской четвёрки" назвала президента России Владимира Путина победителем. Но в ответ на такое признание в Кремле её скромно осадили, отметив, что "неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите".
По итогам саммита "нормандской четвёрки", который ранее прошёл в Париже, канцлер Германии Ангела Меркель сделала неожиданное признание президенту России Владимиру Путину.
"Сегодня ты победитель…" - процитировал "Коммерсантъ" слова немецкого политика, сказанные "без особой радости" российскому лидеру по пути на пресс-конференцию.
Однако в Кремле в ответ на подобное признание Меркель скромно осадили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал неуместным подобное высказывание о встрече в "нормандском формате".
"Неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите", - подчеркнул представитель Кремля.
Песков обратил особое внимание на то, что все стороны - Россия, Украина, Франция и Германия преследовали в рамках формата "нормандской четвёрки" лишь одну цель - "возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва", а также возобновить реальные усилия по поискам возможностей урегулирования военного конфликта в Донбассе.
Однако в Сети полагают, что Меркель сказала очевидное.
"Канцлер Германии лишь подтвердила очевидное", - полагает депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв.
Фото: скриншот twitter/ZhuravlevRodina

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