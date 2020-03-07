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Путин - откровенно: о свадьбе, новой должности и высшем счастье

07 марта 2020, 04:35  •  87 • Политика
Президент России Владимир Путин побывал сегодня в Иванове, где не только добрался до парашютного завода, но и поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Царьград делится несколькими цитатами Путина - глава страны откровенно ответил на вопросы в ходе этого рабочего визита.
Встреча с представителями общественности Ивановской области получилась женской. Перед 8 Марта прекрасных дам собрали на парашютном заводе "Полёт", там президент и ответил на вопросы. Говорил и о личном, и о рабочих моментах.
"У нас всё‑таки необычное здесь посещение, - сказал Путин в первые минуты встречи. - Вроде бы абсолютно женский коллектив, практически женское производство, потому что лёгкая промышленность и текстильное производство, и в то же время так напрямую связано с обороноспособностью - парашютное производство".
Кстати, коллектив парашютного завода возглавляет Юлия Портнова. Путин отметил, что обменялся с ней впечатлениями о прыжках с парашютом. Президент прыгал, когда учился в спецшколе. Сейчас же совершенно другая технология производства парашютов. Потому Путину было интересно увидеть предприятие изнутри.

О предложении жениться. Или свадьба, которая не случилась

Как оказалось, прибыв в Иваново, Путин получил предложение жениться.
Не хочется говорить тривиальные вещи, тем не менее невозможно от этого уйти: Иваново всегда называли городом невест, - признался президент. - Сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь. Мне кажется, камеры работали, девушка станет известной теперь на всю страну.
После президент перешёл к делу. Отметил, что в городе на 18 процентов увеличилось число детей, что его радует: "Это всё-таки очень серьёзный, значимый и хороший показатель".
Владимир Путин выразил надежду, что семья для прекрасных женщин будет опорой во всём - и дома, и на работе, и в целом на протяжении всей жизни.
"Мы со своей стороны, имею в виду государство, стараемся по максимуму, имея в виду все известные так называемые бюджетные ограничения, тем не менее постоянно ищем возможность поддержать семьи с детьми, материнство, детство. Знаете о большой программе перинатальных центров, которые у нас сейчас по всей стране построены практически, знаете наверняка о тех последних предложениях, которые мы вместе ещё с правительством прежнего состава вырабатывали в направлении поддержки семьи, семей с детьми прежде всего".

Семьи говорят спасибо

Одна из участниц встречи - Майя Силкина, многодетная мама, отметила, что многие из её окружения благодарят Путина именно за семейные поправки в Конституции. Большим подспорьем стали и пособия - "от трёх до семи лет, потому что такой меры не было никогда".
Поддержка семей логична, ведь, действительно, сейчас в России есть демографические проблемы.
"Что касается этого падения рождаемости, оно ожидаемо, я много раз об этом говорил. Как вы знаете, у нас в 1943-1944 годах прошлого века было большое падение рождаемости, а потом в 1998‑м падение рождаемости оказалось ещё ниже, чем во время войны в 1943-1944 годах. Это невероятно, но это факт, - отметил Путин. - И каждый раз потом вот это, условно говоря, малочисленное поколение людей вступает в детородный возраст - и мужчины, и женщины, - и, естественно, рождается меньше детей. Потом их рождается больше, потом опять такой провал. И вот эти две синусоиды схлопнутся у нас сейчас. Поэтому положение, действительно, непростое. У нас число женщин от 20 до 29 лет сократилось…"
Сократилось на 4,5 миллиона за 10 лет. Это существенные цифры даже для нашей большой страны со 146-миллионным населением.
"И наша цель общая заключается в том, чтобы в семьях появлялось больше детей - вот это единственный выход из ситуации. А для этого нужно, разумеется, поддерживать семьи. Мы изыскиваем самые разные возможные варианты, для того чтобы, несмотря на так называемые, я уже говорил, бюджетные ограничения, всё‑таки точечно поддержать те семьи, которые нуждаются в поддержке. Будем это делать", - сказал президент.

Дети - высшее счастье для человека

Высказался Владимир Путин и о материнском капитале. Как известно, за детей, которые появились на свет 1 января и позднее, будут выплачивать повышенный капитал - 616 617 рублей.
Но дело не в демографической программе - это мы с вами понимаем, здесь женщины сидят, все практически с детьми, - добавил Путин. - Высшего счастья для человека, чем воспитание ребёнка, в мире не существует. Мы прежде всего вот об этом должны помнить. А в центре этого, так условно скажем, процесса всегда стоит мама, женщина. Так что счастья я хочу пожелать и вам, и вашим знакомым.
На месте обсудили и возможность расширения целей использования материнского капитала. Одна из участниц предложила направлять средства и на инфраструктурные решения построенных домов - например, коммуникации. Путин отметил, что это рисковый пункт, однако если дом действительно уже построен, можно и подумать. Вопрос будет прорабатываться.
"Можно разрешить использовать материнский капитал, но я просто боюсь, что вы "съедите" этот материнский капитал на инфраструктуры, и всё. Не будет денег, чтобы дом построить, вот о чём речь. С другой стороны, понятно, если нет газа, дом строить там бессмысленно".
При этом, если такая цель появится, нужно будет подключиться и антимонопольщикам. Чтобы на фоне использования средств маткапитала не поднимали цены на услуги.

Новая должность - президентские сроки

Вновь Путина спросили и о том, что он будет делать после окончания президентского срока: "Если вы останетесь не президентом, то, может быть, вы возглавите какой-то госорган, Совет Безопасности или Госсовет?" Кроме того, немаловажная деталь: не устал ли президент работать в таком жёстком графике?
"Моя работа заключается в том числе в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. А если серьёзно, то я прекрасно понимаю и ваш вопрос и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим.
Я хочу сказать, что дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти - дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моём положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу. Поэтому я к этому так и отношусь.
Я бесконечно благодарен людям за то, что они мне доверяют, поддерживают. Без поддержки вообще работать невозможно на таком месте. Начиная с 2000-х годов, самых тяжёлых и отчасти кровавых, если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать".
Затем Владимир Путин перешёл к самой системе поправок. Рассказал ещё раз, что именно он предлагает.
"Первое. Ликвидировать количество сроков, на которые может президент избираться. Я прекрасно помню, что говорил ветеран в Петербурге. Чего опасаюсь, почему я не хочу отменять сроки и так далее? Я не себя боюсь, я с ума не сойду, дело не во мне. Мы вносим поправки в Конституцию даже не на пять, не на десять лет - минимум лет на 30, думаю, на 50. Поэтому я считаю, что нужно на будущее. Даже дело не в сейчас. Сейчас, действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберёт побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, "жирка", что называется, тогда точно совершенно нужно, безусловно, обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять и из Конституции убрать обязательную сменяемость - как-то не могу, мне это не нравится".
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Есть и второй пункт, и заключается он в переходе к парламентской республике, что во многих странах практикуется.
"У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе, столетиями росли. Но даже там сбои очень большие в парламентской системе. Например, в Бельгии до сих пор год не могут сформировать правительство. Страна живёт без правительства, в силу разных причин - политических, этнических. А у нас-то страна какая сложная, для нас это просто невозможно, губительно. Или предлагается, как вы сказали, наделить, скажем, Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительная ситуация".
В завершение Владимир Путин ещё раз акцентировал внимание на том, зачем он предложил менять структуру и почему он не планирует новый президентский срок.
"Дело не в том, что я не хочу, нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет её разрушать, вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать.
А так, я ещё раз хочу сказать: я очень благодарен людям за поддержку, за то, что они мне доверяют, доверяют уже много лет на выборах оставаться во главе российского государства, это огромная честь. Я именно к этому так и отношусь".
Полная стенограмма беседы доступна на сайте президента России.

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