Путин - «оборонке»: Время пройдет, гособоронзаказ сократится. Что делать будете?

Войны выигрывает экономика — под таким негласным девизом проходит нынешняя серия совещаний Владимира Путина с руководством минобороны и обронно-промышленного комплекса. Во вторник говорили о финансировании гособоронзаказа, в четверг речь пойдет о военном строительстве, а в среду президент поднял на повестке вопросы диверсификации ОПК.

Два года назад в президентском послании была поставлена задача по увеличению выпуска «военными предприятиями» высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Её доля в общем объёме производства оборонных предприятий должна к 2020-му году составить 17 %, к 2025-му дойти до 30 %, а к 2030 – до 50 %.

- Решение этой задачи должно дать организациям ОПК возможность уверенно смотреть не только в завтрашний, но и в послезавтрашний день, - заявил Путин. - Даст возможность сохранить финансовую стабильность в период, когда пик расходов на перевооружение армии и флота пройдёт и масштабы гособоронзаказа объективно снизятся.

Однако, полностью осуществить эти планы пока не удается.

- Прямо нужно сказать, в полной мере система пока не заработала, и чтобы достичь показателей, установленных на 2025-й и 2030-й годы, принимаемых мер, судя по всему, недостаточно, - признал президент и перечислил задачи, которые нужно осуществить в приоритетном порядке.

Необходимо до конца года закончить формирование нормативно-правовой базы, позволяющей оборонным предприятиям диверсифицировать производство. При этом особое внимание уделить законодательству, которое позволит определять номенклатуру и размер доли гражданской продукции, подлежащей закупке естественными монополиями, госкорпорациями, федеральными органами власти. Именно они на начальном этапе реализации программы должны стать ключевыми потребителями такой продукции.

- Без этого заказа вряд ли что-то сдвинется с мертвой точки, - сказал Путин.

Нужно создать систему, позволяющую управлять процессом диверсификации - «как минимум на трёхлетний период, с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует её поставлять».

- На первый взгляд, это административный подход, но судя по всему по-другому невозможно, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, в целом работа идет медленно, - объяснил этот не очень рыночный ход глава государства.

Кроме этого процесс диверсификации должен быть напрямую связан с реализацией национальных проектов или программ развития.

- Время пройдет, гособоронзаказ сократится. Что делать будете? - обратился Путин к представителям оборонки, сидевшим по правую сторону большого стола. - От успешного решения задачи прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России и, что крайне важно, обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе. Потому что эти мощности, даже если они не будут задействованы для производства оборонной продукции, все равно нам будут нужны, их – как минимум, нежелательно – сокращать.

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