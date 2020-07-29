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Путин - о второй волне коронавируса: Ситуация остаётся сложной и может качнуться в любую сторону
29 июля 2020, 15:30 • 104 • В России
- Мы с вами к осенне-зимнему периоду обычно энергетику приводим в порядок, но в сегодняшних условиях самое время поговорить, как мы готовимся с точки зрения медицины, - пошутил Владимир Путин, открывая заседание по «второй волне» коронавируса.
Главный вопрос, стоящий сейчас на повестке дня: куда пойдет кривая заболеваний коронавирусом в России. Начнет подниматься на новой волне, которую уже разглядели в некоторых странах, или постепенно съедет вниз и затихнет.
Президент похвалил медиков за борьбу с эпидемией в последние месяцы, но предупредил, что расслабляться рано.
- В июне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается, число новых выявляемых случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая, - привел Путин данные статистики. - Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остаётся сложной и может качнуться в любую сторону. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет.
Владимир Путин во время совещания по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду в режиме видеоконференции. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
О ЧЕМ ЕЩЕ ЗАЯВИЛ ПУТИН
- В целом по стране обстановка стабилизируется. Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений.
- Восстанавливается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общественного питания и торговые центры.
- Нельзя допускать необоснованной поспешности в выходе из режима ограничений.
- Впереди осень и зима, по оценкам экспертов ситуация с распространением коронавируса может обостриться.
РОССИИ НЕ НУЖЕН НОВЫЙ КАРАНТИН
Однако, нового удара в виде еще одного «локаута» наносить по экономике страны нельзя. Поэтому задача власти - избежать второго «режима нерабочих дней».
- Необходимо сделать всё, чтобы за счёт профилактических мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, - предупредил Путин. - Необходимо, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме.
Путин прокомментировал снятие ограничений по коронавирусу в России.
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