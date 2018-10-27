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Путин - о восстановлении инфраструктуры Кубани: Людям-то какая радость от того, что что-то восстановлено, если в домах нет электричества?

27 октября 2018, 16:24  •  67 • В России

Владимир Путин по дороге из Ханты-Мансийска в Стамбул сделал остановку в Сочи, где провел совещание по ликвидации последствий паводка в Краснодарском крае.

- Позвал вас, чтобы заслушать ваши доклады, как идет работа, - обратился президент к главе МЧС Евгению Зиничеву и губернатору края Вениамину Кондратьеву. - К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени, в некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят. Нужно сделать все, чтобы людям помочь, и если нужна помощь федерального центра - прошу вас тоже сформулировать эти потребности.

Такого потопа Краснодарский край не видел 30 лет.Стихия накрыла около 30 населенных пунктов. Затоплены тысячи домой, люди лишились крова. Наиболее пострадали Туапсинский и Сочинский районы

Глава МЧС доложил о работе, которая была сделана до начала ливней, о развертывании группировки спасателей до 1500 человек, начале аварийно-восстановительных работ.

- Сейчас, конечно, основная задача – это водо- и энергоснабжение. В целом, работаем, сил и средств хватает, - заявил Зиничев.

- Сколько времени потребуется примерно, чтобы восстановить в полном объеме? - спросил президент.

- Энергоснабжение – там все готово, но невозможно запустить электричество, поскольку подстанции подтоплены, дома сырые, - ответил Зиничев. - Как только подстанции придут в готовность, будем запускать электричество и сразу же будем просушивать дома, потому что впереди зимний период.

- На данный момент времени можно смело сказать, что энергоснабжение населенных пунктов восстановлено полностью, даже улицы, но к домам не подключено, - подтвердил Кондратьев.

- Людям-то какая радость от того, что что-то восстановлено, если в домах нет электричества? - возмутился Путни.

- Они должны быть просушены, потому что мокрая проводка, всё мокрое. Если подключить дом, может шандарахнуть, не дай Бог, - пояснил губернатор. - Теперь, благодаря МЧС, мы тепловые пушки заводим в дома, просушиваем, а потом только будем подключать. Водоснабжение: здесь вопрос решен, кроме двух населенных пунктов. Самый главный – Туапсе. Здесь надо однозначно признать, что напор воды не позволял вести работы в течение прошлых суток, но временное водоснабжение будет к утру завтрашнего дня. Только к утру, потому что это большая ширина реки, полностью была снесена существующая водопроводная сеть снабжения.

- Разрушений много жилых домов? - спросил президент.

- Вода зашла примерно в 2364 дома. Пострадали около 5,5 тысячи человек.

- Надо оценить объем потерь и определить, кому, в каком объеме должна быть оказана помощь, - поручил Путин.

- Комиссии сейчас проходят, активно работают, - сказал Кондратьев. - Возмещение уже началось с сегодняшнего утра, компенсации. В краевом бюджете предусмотрели около одного миллиарда рублей, плюс-минус – это будет видно по факту. Думаю, что к концу завтрашнего вечера комиссии пройдут всех, и мы будем понимать точную картину.

Потоп в Туапсе. Видео.Люди ходят в воде по пояс: за-за обильных осадков река Туапсе вышла из берегов

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