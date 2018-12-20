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Путин - о своей женитьбе: Как порядочный человек, я когда-нибудь должен буду это сделать

20 декабря 2018, 17:24  •  162 • В России

О нацпроектах:

- Некоторые говорят: «Это невозможно». Но это говорят те, которые должны добиться результатов. Пусть они так не думают, а пусть работают над исполнением, а если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, которые полны оптимизма и готовы к этой работе. Я, честно говоря, их не вижу, кто не хочет и говорит, что это невозможно.

Путин: "Нам нужно войти в другую лигу экономик".

О выходе США из ДРСМД:

- Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем и обеспечиваем свою безопасность.

Об опасности ядерной войны:

- Это все на грани возможной ошибки, это ужасно, до этого нельзя доводить. Идея использования баллистических ракет в неядерном исполнении существует. Ну, из Мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой, да хрен ее знает, она в ядерном или неядерном, пойди там разберись. Это же очень опасная вещь. И все это муссируется, обсуждается, и это опасно. Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, для того чтобы не доводить до крайности.

О бюрократии:

- Бюрократия вечна, победить ее невозможно, но и жить без нее невозможно, надо сказать. Надо только определенные правила выстраивать работы этой бюрократии – государственного механизма, принятия решений.

О "деле Скрипалей":

- Скрипали только повод для того, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, чего-нибудь еще другое придумали бы. Для меня это очевидно. А цель только одна – сдержать развитие России как возможного конкурента. Других целей я не вижу.

О рэперах и молодежи:

- У нас стало модным как-то пропагандировать суицид среди молодежи. Ну и что, пойдем сейчас все и повесимся, что ли? Чур, я не первый, вы тогда первые будете. Не хочется ведь, правильно? Нельзя допустить это в молодежной среде. Я и сказал, нужно тогда возглавить. Это не значит, что схватить, не пускать, таскать, делайте, как я. Нет, это не авиация. Здесь по-другому нужно действовать. Есть ли такие средства или нет? Есть, конечно. Нужно аккуратно, спокойно выстраивать, убеждать в большей привлекательности других ценностей.

"Непущать и наказывать - это неверно".Путин - о задержаниях рэперов

О противодействии Запада:

- Это связано с ростом могущества России, повышением конкурентоспособности. Появляется мощный, сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется.

Совсем еще недавно думали, что и страны такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживает, это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно. Но делаем свое дело, и будем двигаться дальше в этом направлении.

О реставрации социализма:

- Я думаю, что это невозможно!

О своей женитьбе:

- Как порядочный человек, я когда-нибудь должен буду это сделать!

Путин о своей женитьбе."Как честный человек, когда-то я должен буду это сделать"

О флаге в зале, мешающем операторам:

- Российский флаг никому не может мешать!

О том, хочет ли он править миром:

Политолог: У Путина особое отношение к крымчанам и их проблемах

- Ну конечно! Мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве!

«Вы считаете, что наша цель - управлять миром?».Путин - о внешней политике РФ

О церкви на Украине:

- Это прямое вмешательство государства в цела церкви. Такого не было со времен Советского Союза. Они создали раскольническую церковь Стамбульского прихода. Не нравилась церковь Московского Патриархата? Будет Стамбульского.

Путин - об отношениях между Россией и Украиной.

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КАК ЭТО БЫЛО

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Наш сайт вел прямую онлайн-трансляцию (подробности)

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