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Путин - о сталинском подходе к Сахалину и Курилам: Папаша все забрал и дело с концом. Отец народов!
06 сентября 2019, 09:24 • 166 • В России
Одной из первых на встрече Владимира Путина с общественностью Приморья слово взяла старообрядка Агрипина Ануфриев-Егорофф, в прошлом году переехавшая в Россию из Бразилии и всего полгода назад получившая российское гражданство.
- Как хорошо язык сохранили, - удивился Путин, послушав ее, но у Агрипины был вполне практический вопрос.
- Сюда намерены приехать 50 семей старообрядческих, - рассказала она. - И нас волнует вопрос долгосрочного кредитования сельскохозяйственной деятельности. Чтобы было как в Бразилии — процента под два, лет на двадцать, первый платеж чтобы был лет через пять.
Конкурировать с Бразилией в таких условиях кредитования сельского хозяйства России сложно, но президент пообещал подумать над подпрограммой к программе поддержки соотечественников, переселяющихся в Россию.
- Чтобы не выделять старообрядцев в отдельную категорию, но помочь вам, - сказал он.
Когда вулканолог с Камчатки начал рассказывать о музее вулканологии, Путин сделал неожиданное признание:
- Камчатка — это наш бриллиант. Ничего в мире не видел красивее, чем Камчатка.
В зале сидели не только жители Камчатки, но спорить никто не стал.
- За что боролся, на то и напоролся, - констатировал Путин, когда ему рассказали о проблеме многодетных детей Приморья, которым выдают положенные по закону земельные участки без всякой инфраструктуры. - Меня предупреждали, что так и будет: регионы будут давать людям землю, которую не разобрали строительные компании. Я сказал, что пусть хоть так, пуская они хотя бы продадут эти участки. Но сейчас вы говорите о том, о чем меня и предупреждали.
Глава государства пообещал рассмотреть идею отдельной программы по созданию инфраструктуры для участков многодетных семей.
- Она не может исключительно федеральной, потому что тогда регионы будут раздавать что угодно и где угодно в расчете, что центр будет погашать все проблемы, - обозначил Путин еще одну ловушку.
Президенту пожаловались на китайские турфирмы, которые возят в Приморье китайских туристов по закрытым схемам со своими китайскими гидами, автобусами, кафе, отелями и даже туристической программой, из-за чего практически вся прибыль остается за границей. Собственно, с той же проблемой столкнулись и Москва с Санкт-Петербургом.
- Это требует решения на федеральном уровне? - уточнил Путин и пообещал разобраться в вопросе.
Главу государства попросили узаконить ситуацию со свободным приносом золота, то есть сделать легальными тех, кто в тайге сейчас моет золото и при этом остается вне правового поля. Ну и заодно в классической манере «будете у нас на Колыме» пригласили в Магаданскую область попробовать себя в добыче золота.
- Я не буду отвечать «лучше вы к нас», я приеду, - засмеялся Путин.
Один из самых больных вопросов для региона — стоимость авиабилетов, которые для многих просто неподъемны.
- Надо посчитать насколько велики убытки компании, они счетоводы довольно искусные, все время прикрываются международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими, - встал на сторону жителей президент, напомнив о «плоских тарифах» на билеты. - Там компьютер считает тупо — сколько заявок, сколько потребности и, исходя из этого взвинчивает цену. Этот способ используют во многих авиакомпаниях мира, но у нас другая нагрузка связанная с огромностью нашей страны. И мы должны это учитывать.
Путин пообещал, что государство будет развивать субсидирование авиабилетов, чтобы регионы не чувствовали себя оторванными друг от друга.
Президенту рассказали об историческом проекте по путешествию в Японию по пути графа Путянина.
- Это же он острова японцам отдал? - вспомнил Путин.
- Зато он первым заключил договор с Японией, - не согласился историк. - А если подходить к вопросу с точки зрения 1945 года, то и вопросов никаких нет.
- Давайте будем на это и опираться, - не стал возражать президент. - Папаша все забрал и дело с концом. Отец народов!
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