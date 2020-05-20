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Путин - о сельском хозяйстве: Россия полностью обеспечила себя продуктами, но это не предел
20 мая 2020, 18:20 • 67 • В России
ХОРОШИЕ ВИДЫ НА УРОЖАЙ
Совещание по поддержке сельского хозяйства Владимир Путин начал с хороших новостей.
- Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай, - заявил президент. - Россия в полном объёме обеспечивает себя основными продуктами питания, входит в число ведущих экспортёров по ряду позиций.
И даже в непростое коронавирусное время агропромышленный комплекс пострадал меньше других.
- Российские компании добились впечатляющих результатов по производству мяса птицы, свинины, растительных масел и сахара, сахарного песка, - перечислял достижения Путин, одновременно ставя задачи. - Надо смотреть теперь, конечно, дальше, развивать такие направления, как садоводство, виноградарство, производство говядины, молока.
ЧТО ПОРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТ
- Задействовать возможности отраслевой науки и максимально нацелить работу научных институтов на потребности реального производства.
- Обеспечить импортозамещение семян и кормовых добавок, племенного скота и ветеринарных препаратов.
- Продолжить развитие инфраструктуры и социальной сферы села.
- Наладить цепочки сбыта не только для агрохолдингов, но и для мелких хозяйств.
В 2020 ГОДУ ХОТЯТ СОБРАТЬ 120 МЛН ТОНН
Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил о текущей ситуации в отрасли.
- Ключевая задача – в штатном режиме провести весенние полевые работы, - рассказал он. - Несмотря на неблагоприятную климатическую обстановку в некоторых субъектах, на сегодня темп сева превышает прошлогодний уровень. Аграрии 72 субъектов вышли в поля. Засеяно более 36 миллионов гектаров из запланированных под яровые 52-х. Мы рассчитываем, что в 2020 году урожай зерновых может составить порядка 120 миллионов тонн. Урожай масличных прогнозируется в объеме до 22,5 миллиона тонн, овощей и бахчевых – около 16 миллионов тонн, картофеля – более 22 миллионов тонн. Все эти показатели на уровне прошлого года.
РЫБА, ОВОЩИ И ЗЕРНО
На совещании обсуждали способы транспортировки дальневосточной рыбы в европейскую часть страны и с помощью железной дороги (тут же был выслушан глава РЖД Олег Белозеров), и через Северный морской путь (незамедлительно выступил глава курирующего проект «Росатома» Алексей Лихачев). Говорили о преимуществе зеленой экономики и экологичности российской сельхозпродукции.
Выясняли, сколько можем и сколько должны экспортировать зерна и какова должна быть доля переработки в
- Кажется, я начинаю понимать, - признался Путин после долгих расспросов главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина.
Президент поставил АПК задачу забрать себе 30 млрд долларов, которые мы тратим на импорт. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
ПУТИН ПОМОЖЕТ СИРОТЕ
Принципиальное отличие этого совещания от многих других - в нем докладчиками выступали не только чиновники, но и те, кто работают, что называется, «на земле». Так со своими видением ситуации выступил сыровар Олег Сирота, пожаловавшийся и на региональные власти, не позволяющие фермерам торговать собственной продукцией из временных магазинчиков, и на дороговизну электроэнергии. От нетерпения он даже сдвинул с лица защитную маску, что по нынешним временам чуть ли не пощечина общественному вкусу.
- Что касается стоимости электроэнергии, нужно, чтобы правительство, конечно, над этим подумало, здесь я с вами полностью согласен, - поддержал просьбу Путин.
ХЛЕБА ВЫГОДНЕЕ ОРУЖИЯ
Но несмотря на то, что сельское хозяйство сейчас в передовиках, завершил разговор президент не похвалой, а напутствием.
- 25,5 миллиардов долларов в прошлом году было экспортировано нашей продукции за рубеж. Невероятный показатель по сравнению с предыдущими периодами развития сельского хозяйства, - сказал Путин. - Лет 10–15 назад, наверное, никому в голову не приходило, что такое вообще может быть. Я сам сравниваю это, скажем, с экспортом нашего оружия, техники спецназначения – там у нас 15 миллиардов долларов. Но объём импорта сельхозпродукции нас - 30 миллиардов долларов. Мы оружия на столько не закупаем! Здесь нам всем вместе есть над чем работать.
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