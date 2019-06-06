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Путин - о самопровозглашении Гуайдо: Давайте в США и Франции будем таким образом выбирать президента, а в Великобритании - премьер-министра

06 июня 2019, 20:24  •  171 • В России

Свою работу на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин начал со встречи с руководителями международных информационных агентств. Подобные разговоры происходят на каждом форуме, и каждый раз Путину приходится читать лекцию о ситуации в мире. Но ничего не меняется, возможно, еще и поэтому ответ Путина на вопрос «Что происходит? Куда идет наша цивилизация?» напоминал глас вопиющего в пустыне.

- США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны. Ну чего, дамы и господа, кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицы с плакатами? - обвел он глазами собравшихся за столом. - Нет! Тишина! Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности. США в одностороннем порядке решили прекратить участие в ДРСМД. И если с договором по ПРО они вели себя по-честному - просто вышли в одностороннем порядке, и все, то теперь, видимо, понимая, что нужно нести будет за это ответственность, пытаются свалить на Россию. И все делают вид, как будто здесь не видят, не слышат, читать не умеют, глухие и слепые. Но мы вынуждены на это как-то реагировать.

Представительница американского агентства Блумберг в миллионный раз спросила Путина про вмешательство в выборы. На что получила ответ, что американцам пора, наверное, на своего прокурора Мюллера дело завести, раз он никакого вмешательства не нашел.

- Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться ни в какие выборы. Это наша принципиальная позиция, - еще раз повторил Путин. - Никаких планов вмешательства во внутриполитическую жизнь США нет и не было никогда.

И тут же получил вопрос о «пророссийских силах, победивших на выборах в Европарламент».

- Это не пророссийские силы, мы не имеем к ним никакого отношения, - попытался объяснить президент. - Они прогерманские, провенгерские, проитальянские. Они пронациональные! Это силы, которые считают, что наладить отношения с Россией в их национальных интересах.

Но не тут то было! Гость из Лондона спросил Путина - кого он хотел бы видеть следующим премьером Великобритании?

- Это не нам решать, это дело британского народа и британского истеблишмента, в том числе и прежде всего политического, - терпеливо повторил формулировку Путин. - Каков будет расклад в парламенте, наверное, кто из кандидатов предложит наиболее привлекательный способ решения наиболее острых вопросов повестки дня, имеется в виду Brexit, конечно, и внутриполитической, экономической, тот и победит. Я не знаю, это же не наше дело.

Свою работу на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин начал со встречи с руководителями международных информационных агентствФото: REUTERS

Но свой взгляд - и довольно радикальный - на будущее российско-британских отношений высказал.

- Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями, - сказал он - Кстати говоря, не мы же шпионили против вас по поводу этого фигуранта, которого якобы пытались в Солсбери отравить, это же ваш агент, а не наш, значит это вы против нас шпионили. Что там с ним дальше происходило, мне трудно сказать, но надо это все забыть, в конце концов. Я сам работал в разведке, я как эксперт говорю - глобальные интересы важнее, чем игры спецслужб. Надо отбросить мишуру и заняться делом.

Не держал Путин зла на западных лидеров не пригласивших его на 75-летие высадки союзников в Нормандии.

- Мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? - развел он руками. Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема. Но если заняться какой-то конспирологией, можно себе представить, что западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты с нами. Имеет значение другое: правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны. Вот об этом мы никогда не должны забывать, не должны предавать эту историю и предавать своих предков, своих отцов, дедов. Вот этого мы не должны делать.

Путина спрашивали, что он думает о ситуации в Каталонии и Иране, и неминуемо добрались до Венесуэлы.

- Гуайдо симпатичный человек, я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно, - сказал Путин, - Но если мы в практику введем такой способ прихода к власти - человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед господом объявил себя главой государства - это нормально ли? Нет! Давайте в Штатах будем таким образом выбирать президента, в Великобритании премьер-министра будем так избирать, во Франции президента так изберем. И что это будет-то? Мне так и хочется спросить тех, кто это поддерживает: "Вы с ума сошли? Вы понимаете, к чему это приведет? Должны быть какие-то правила. Хоть чего-то надо придерживаться!

Пользуясь случаем, президенту напомнили, что сегодня исполняется 220 лет со дня рождения Пушкина.

- Кого вы считаете национальными героями России?

- Одного вы уже назвали - Пушкин, об этом нельзя не говорить в дату его рождения, - ответил президент. - Потом Петр I, он основал город, в котором я родился, он реформатор известный и великий, он преобразил нашу страну. Я очень люблю музыку Чайковского. У нас много героев, нельзя на ком-то одном сосредоточиться, много деятелей искусства, государственных деятелей. У нас есть, чем гордиться, у нас много героев!

После этого главный редактор итальянского агентства ANSA Луиджи Конту окончательно утвердился, что мнению Путина можно доверять, и спросил - какую книгу он бы посоветовал прочитать юношам?

- Библию пусть прочитают, - ответил президент. - Коран, Тору. Все это точно совершенно пойдет на пользу - и мальчикам, и девочкам. Потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, и если мы будем их придерживаться, будем следовать этим правилам, мир станет лучше, спокойнее и стабильнее.

Встреча Путина с руководителями информагентств: прямая трансляция.В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит встреча президента Владимира Путина с руководителями российских и иностранных информагентств

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