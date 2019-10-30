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Путин - о разговоре Зеленского с националистами: Верховный главнокомандующий уговаривает людей, отказывающихся подчиняться его приказам

30 октября 2019, 23:09  •  69 • В России

Владимир Путин отправился с рабочим визитом в Венгрию как раз к 75-летию начала Будапештской стратегической наступательной операции советских войск. 2-й и 3-й Украинские фронты разгромили немцев, взяли Будапешт и сделали окончательное поражение Третьего рейха уже неизбежным. Было ли это случайным совпадением или наоборот визит и готовился с таким подтекстом — неизвестно, но сегодня Венгрия в отличии от 1944 года один из самых близких союзников России в Европе.

Премьер Венгрии Виктор Орбан как раз в этом году закончил отделывать свою новую резиденцию на месте Кармелитского подворья. Перевез туда правительство и решил показать другу Владимиру достижения во всей красе. Правда, место в резиденции нашлось не всем — парадоксальным образом пресс-центр для журналистов там предусмотреть забыли. Российскую прессу в Кармелитское подворье пустили лишь в зал для пресс-конференций и только после начала переговоров. Таким образом, даже протокольный диалог Путина и Орбана никто из россиян не увидел.

«Аурусы» российского президента меж тем прокатились по улицам Будапешта, и переговоры хоть и в ультразакрытом формате, но начались. Энергетика Венгрии сегодня практически полностью зависит от России. «Росатом» строит новые блоки АЭС «Пакш-2», а Будапешт, очень хотевший получить доступ к российскому газу по альтернативному Украине маршруту, был счастлив, когда ему буквально на днях пообещали доступ ко второй ветке газопровода «Турецкий поток». О газовом вопросе и шла речь на встрече двух лидеров.

Еще одной из тем, которые Путин и Орбан обсуждали во время переговоров, была ситуация с национальными меньшинствами на Украине. Венгрия уже много лет протестует против ущемления прав этнических венгров на западе Незалежной, и их проблема во многом схожа с той, с которой на Украине сталкивают русские.

- Когда-то мы договорились, что каждый год мы обязательно будем делать шаг вперед, - начал итоговую пресс-конференцию Орбан. - Были годы, когда мы делали куриный шажок вперед, а были — когда мы неслись вперед.

Нынешний год премьер Венгрии охарактеризовал как вполне успешный — товарооборот растет, а политическое сотрудничество остается крепким.

- Ни одна страна не может поменять номер своего дома. Мы все находимся там, где нас создал Господь, - объяснял Орбан. - Венгрия живет в треугольнике Москва-Берлин-Стамбул, и мы должны сотрудничать с каждым из них. Венгрия знает свой размер и свое место, но знает и свои интересы. Мы заинтересованы в улучшении отношений между Россией и НАТО. Если между восточной и западной Европой плохие отношения, Венгрия всегда проигрывает.

- Мы рассматриваем Венгрию как партнера в распределении российского газа в Европе, как по имеющимся маршрутам, так и по строящимся, - сказал Путин. - Мы говорили о ситуации на Украине, в том числе и о поставках газа.

- Венгры, живущие на Украине, подвергаются дискриминации, причем незаконной дискриминации, - вспомнил о соотечественниках Орбан. - Когда СМИ пишут об отношениях Венгрии с Украиной, они почему-то пишут в контексте российско-венгерских отношений. Это неприемлемо! Мы боремся за свои национальные интересы. Правительство Украины проводило антивенгерскую политику, сейчас новое руководство, я надеюсь, что ситуация изменится.

Путин похвалил выдавшую разрешение на строительство «Северного потока-2» Данию за благоразумие и пообещал, что 15 километров венгерского маршрута «Турецкого потока-2» будут и начаты и закончены очень быстро, если Будапешт проявит заинтересованность.

- Если в Венгрию газ из России поступает только через Украину, то это с точки зрения суверенитета просто неприемлемо. Мы настаиваем на разных путях поставок, - тут же откликнулся Орбан.

- Мы заинтересованы и в поставках газа через Украину, и на Украину, но нужно прекратить выдвигать абсурдные требования, обнулить претензии в судах и спокойно договариваться, - отреагировал Путин на вопрос о «газовых судах» с Украиной.

Президента спросили — что он думает о диалоге Зеленского с националистами на линии соприкосновения.

- На националиста Зеленский не похож, но сможет ли он справиться с ними? Правильно ли он выбрал форму общения — верховный главнокомандующий уговаривает людей, которые отказываются подчиняться его приказам — я не знаю, - сказал Путин. - Но теперь ясно почему процесс разведения тянется годами. Потому что националисты не хотят уходить, и не выпускают оттуда украинские войска. А к встрече в нормандском формате мы всегда готовы, лишь бы это не было пустыми разговорами.

После завершения официальных переговоров Путин и Орбан отправились на встречу с главами христианских церквей Ближнего Востока. Россия много делает для защиты христианства в этом регионе вообще, и в Сирии в частности. Орбану тоже было небезынтересно пообщаться с ближневосточными иерархами.

А последним пунктом в программе российского президента в Будапеште значилось посещение штаб-квартиры международной федерации дзюдо. Два года назад Путин здесь открывал чемпионат мира по дзюдо, а два месяца назад на конгрессе в Токио было принято решение перенести штаб-квартиру в Венгрию. И президент России стал первым иностранным лидером, посетившим ее на новом месте.

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