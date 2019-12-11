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Путин - о протестах на Западе: Посмотрите, как расправляются там с демонстрантами, просто на месте заканчивают людей. Хоть кого-то наказали?

11 декабря 2019, 15:39  •  216 • В России

На Совете по правам человека, который в Кремле во вторник проводил Владимир Путин, режиссер Сокуров предложил "придумать Россию заново".

- Александр Николаевич, мы вас все любим, и я тоже, ваше творчество, оно замечательное. Можно ли какую-то страну придумать? - мягко изумился Путин.

- Можно-можно. Россию можно! - не сомневался режиссер.

- Вы знаете, есть такой человек в нашей не так уж давней истории – господин Ульянов, - ответил президент. - Он придумал, теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал государственную структуру, заложив мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет. Но придумал! Мы должны опираться на то, что у нас есть и было. Мы должны опираться на русский народ.

Телеведущий Николай Сванидзе предложил статью изъять из Уголовного кодекса статью за неоднократное участие в несанкционированных акциях.

- Вот демократическое государство – Франция, право полиции на разгон акции после двух призывов разойтись. Задержанным после двух призывов разойтись – штраф и лишение свободы до 1 года. Понимаете, они нахлебались этих уличных демонстраций, вот начали ужесточать, - привел обратный пример Путин. - Это мы что ли отличаемся в худшую сторону? Я своими глазами видел: остановил полицейский машину в США, женщина выскочила и побежала. Да, она побежала, ну, догоните, машину зафиксируйте, найдите ее, пистолет достал и в спину прямо бах, бах – и все. Наказали? Нет. Посмотрите, как расправляются там с демонстрантами, просто на месте заканчивают людей. Хоть кого-то наказали? Нет.

Как выяснилось, вступаться за Новый год — тоже дело правозащитников. Путина попросили все же сделать в этом году 31 декабря выходным днем.

- Не знаю, как мы поступим насчет 31-го, - задумался президент. - Времени очень мало для принятия решения подобного рода, но я вас услышал.

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Чеченскому народу не понравилось высказывание режиссера о его народе (подробности)

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