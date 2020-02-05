Путин - о повышении аптеками цен на маски в 100 раз: Лицензии нужно отбирать у таких, вот и все!

Первое заседание с членами нового правительства Владимир Путин начал не с основной темы - выполнения нацпроектов, а с самой горячей - мерах по предотвращению проникновения коронавируса.

- Эвакуация российских граждан из Китая - гуманитарная акция, мы своих не бросаем, - подытожила свой доклад о вывозе россиян из китайского Уханя вице-премьер Татьяна Голикова. - И важно, чтобы каждый российский гражданин к этому так относился.

Как следовало из доклада, угрозы для России от коронавируса сейчас нет, все меры предосторожности приняты, но зато обнаружено, что некоторые аптеки, пользуясь случаем, взвинтили цены на лекарства и маски.

- Некоторые подняли цены до 70 и даже 100 рублей, хотя до Нового года одна маска стоила полтора рубля, - привела пример Голикова.

- Лицензии нужно отбирать у них, вот и все, - возмутился Путин. - Нужно выявить таких, кто решил нажиться, чтобы неповадно было в следующий раз. У нас аптечная сеть обширная, и может быть, даже избыточная. Поэтому если два-три заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан точно не будет.

Говоря о выполнении сформулированных в Послании задач, Путин потребовал сразу нарастить темп работы.

- Наша главная задача выйти на устойчивый рост реальных доходов наших граждан, на это нужно нацелить усилия всего правительства, - заявил глава государства. - Не делить на экономический или социальный блоки, это должна быть коллективная работа. Положения Послания и Майские указы должны быть выполнены в сроки и в полном объеме.

Отдельно президент остановился на оптимизации административных процедур и внедрении цифровых технологии.

- Жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации, - заявил Путин. - Люди должны почувствовать, насколько удобнее и проще стало получить государственную или муниципальную услугу, социальную помощь, открыть новое дело.

Выслушав доклады премьера и нескольких вице-премьеров, президент обратил внимание, на объем предстоящей работы, но сразу предупредил, что никаких скидок никому не будет.

- Состав правительства, я считаю, оптимальный, поэтому у него нет ни одной минуты на раскачку, - заявил Путин. - Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все всё знают! Потому я жду конкретной работы по каждому из направлений.