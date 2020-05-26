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Путин - о борьбе с природными бедствиями: «Движение - хорошо, конечная цель - ничто» - это не наш метод. Нам нужен конечный результат!

26 мая 2020, 18:20  •  66 • В России

Коронавирус еще никуда не делся, но в стране есть заботы и кроме эпидемии. Об этом говорили на совещании у президента по борьбе с паводками и природными пожарами.

- Ситуация меняется, и за той главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, нужно не забывать о текущих делах, - сказал Путин. - Они для сотен, иногда для тысяч наших людей выходят на первый план. Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, его жизнь находится в опасности.

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что в целом паводок в России подходит к завершению и больших бед в этот раз не принес.

- Традиционно у нас сложно проходили ледоход и паводковые события в Якутии, но уже можно сейчас говорить о том, что на сверхкритические параметры они не вышли, - доложил министр. - Ледоход в Якутии и во всей России, мы надеемся, завершится в конце этой недели.

Борьба с пожарами пока идет успешно, но и пик лесных пожаров в стране еще впереди. Главное сражение с ними начнется, когда просохнут леса.

Путин, выслушивая доклады губернаторов и министров о состоянии инфраструктуры и их просьбы увеличить финансирование, попросил сосредоточиться не на борьбе, которая никогда не закончится, а на конкретных достижениях.

- «Движение - хорошо, конечная цель - ничто» - это не наш метод. Нам нужен конечный результат, - подытожил президент.

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