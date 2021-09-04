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Путин - не Меркель: ошибку папы римского попытались использовать в "шпионских целях"
04 сентября 2021, 02:30 • 61 • Политика
Забавный инцидент на пленарном заседании Восточного экономического форума напомнил об ошибке папы римского, который перепутал Путина с Меркель. На этот раз путаницу попытались использовать в "шпионских целях". Не вышло.
ВЭФ накануне начался для президента России Владимира Путина необычно - с замечания ведущего, что он - не канцлер ФРГ Ангела Меркель...
Журналист Сергей Брилёв обратился к президенту:
Владимир Путин нашёлся, что ответить: "Мне кажется, это нетрудно было заметить". А после добавил, что у него, действительно, нет мобильного телефона.
Кстати, путаница с Меркель и Путиным отсылает нас к ошибке папы римского. Последний на этой неделе цитировал будто бы канцлера ФРГ, а на самом деле пересказал слова Путина. Теперь эту отсылку к ошибке папы римского практически использовали для "шпионских целей". Брилёв, уточняя информацию о мобильнике, даже предположил регион оператора. Но... миссия была провалена. Детали - в ролике чуть ниже.
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