Путин - не Меркель: ошибку папы римского попытались использовать в "шпионских целях"

Забавный инцидент на пленарном заседании Восточного экономического форума напомнил об ошибке папы римского, который перепутал Путина с Меркель. На этот раз путаницу попытались использовать в "шпионских целях". Не вышло.

ВЭФ накануне начался для президента России Владимира Путина необычно - с замечания ведущего, что он - не канцлер ФРГ Ангела Меркель...

Журналист Сергей Брилёв обратился к президенту:

Я сейчас приглядывался там, перед тем как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель - у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит.

Владимир Путин нашёлся, что ответить: "Мне кажется, это нетрудно было заметить". А после добавил, что у него, действительно, нет мобильного телефона.

Кстати, путаница с Меркель и Путиным отсылает нас к ошибке папы римского. Последний на этой неделе цитировал будто бы канцлера ФРГ, а на самом деле пересказал слова Путина. Теперь эту отсылку к ошибке папы римского практически использовали для "шпионских целей". Брилёв, уточняя информацию о мобильнике, даже предположил регион оператора. Но... миссия была провалена. Детали - в ролике чуть ниже.