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Путин - надежда, а США проиграли: Американское издание расстроило своих же политиков
10 июня 2020, 07:00 • 49 • Политика
Американское издание Fort Russ News расстроило политиков США сообщением о том, что Путин - надежда демократии, а Соединённые Штаты не прошли проверку на прочность и проиграли.
Портал выпустил статью с заголовком "Когда Путин - надежда демократии" и привёл ряд фактов, подтверждающих этот непопулярный на Западе тезис.
Автор материала Артур Эванс пишет, что Россия показала всему миру пример эффективной борьбы с коронавирусом. В то время, как западные страны оказались беспомощны перед биологической угрозой из-за передачи своего суверенитета на наднациональный уровень и тотального плюрализма, Россия, напротив, оказалась устойчивой и "удивительно организованной".
Автор не исключает, что именно Запад приучил Россию всегда быть готовой к кризису. Постоянная угроза со стороны НАТО вынудила Путина усилить армию и силы безопасности, в результате чего страна научилась контролировать стихийные протесты и не давать им выливаться в беспорядки. Эванс подчеркнул, что в России ни разу не было ничего похожего на погромы, которые охватили Францию (речь идёт о протестах "жёлтых жилетов"), а потом США.
Санкции также сыграли Москве на руку. На момент эпидемии страна оказалась намного лучше подготовлена к разрыву экономических связей с другими государствами, чем Запад.
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