Портал выпустил статью с заголовком "Когда Путин - надежда демократии" и привёл ряд фактов, подтверждающих этот непопулярный на Западе тезис.

Автор материала Артур Эванс пишет, что Россия показала всему миру пример эффективной борьбы с коронавирусом. В то время, как западные страны оказались беспомощны перед биологической угрозой из-за передачи своего суверенитета на наднациональный уровень и тотального плюрализма, Россия, напротив, оказалась устойчивой и "удивительно организованной".

Благодаря своей готовности к кризису Кремль добился впечатляющих показателей эффективности, включая широкомасштабную гуманитарную помощь другим пострадавшим странам - от Италии до США. Вопрос в том, кто помог России? - пишет Эванс.

Автор не исключает, что именно Запад приучил Россию всегда быть готовой к кризису. Постоянная угроза со стороны НАТО вынудила Путина усилить армию и силы безопасности, в результате чего страна научилась контролировать стихийные протесты и не давать им выливаться в беспорядки. Эванс подчеркнул, что в России ни разу не было ничего похожего на погромы, которые охватили Францию (речь идёт о протестах "жёлтых жилетов"), а потом США.

Санкции также сыграли Москве на руку. На момент эпидемии страна оказалась намного лучше подготовлена к разрыву экономических связей с другими государствами, чем Запад.