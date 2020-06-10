Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
Главная / Политика

Путин - надежда, а США проиграли: Американское издание расстроило своих же политиков

10 июня 2020, 07:00  •  49 • Политика
Американское издание Fort Russ News расстроило политиков США сообщением о том, что Путин - надежда демократии, а Соединённые Штаты не прошли проверку на прочность и проиграли.
Портал выпустил статью с заголовком "Когда Путин - надежда демократии" и привёл ряд фактов, подтверждающих этот непопулярный на Западе тезис.
Автор материала Артур Эванс пишет, что Россия показала всему миру пример эффективной борьбы с коронавирусом. В то время, как западные страны оказались беспомощны перед биологической угрозой из-за передачи своего суверенитета на наднациональный уровень и тотального плюрализма, Россия, напротив, оказалась устойчивой и "удивительно организованной".
Благодаря своей готовности к кризису Кремль добился впечатляющих показателей эффективности, включая широкомасштабную гуманитарную помощь другим пострадавшим странам - от Италии до США. Вопрос в том, кто помог России? - пишет Эванс.
Автор не исключает, что именно Запад приучил Россию всегда быть готовой к кризису. Постоянная угроза со стороны НАТО вынудила Путина усилить армию и силы безопасности, в результате чего страна научилась контролировать стихийные протесты и не давать им выливаться в беспорядки. Эванс подчеркнул, что в России ни разу не было ничего похожего на погромы, которые охватили Францию (речь идёт о протестах "жёлтых жилетов"), а потом США.
Санкции также сыграли Москве на руку. На момент эпидемии страна оказалась намного лучше подготовлена к разрыву экономических связей с другими государствами, чем Запад.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян
09 июня 2020, 23:00
COVID прошёл без паники, но это вряд ли поможет. Медведев назвал хорошую новость и плохую
10 июня 2020, 01:00
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
10 июня 2020, 01:00
Бабочки, "лепестки", новые свидетели: Баранец назвал сомнительные моменты в деле о крушении MH17
10 июня 2020, 01:00
"Агрессивное поведение": Румыния официально закрепила Россию во врагах
10 июня 2020, 01:00
Удаленный подступ: в каких регионах пока не готовы проводить электронное голосование
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед...
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнил...
10 июня 2020, 01:00
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
10 июня 2020, 00:00
Белорусский подполковник задал неудобные вопросы Лукашенко (Руслан Осташко)
10 июня 2020, 01:00
Бабочки, "лепестки", новые свидетели: Баранец назвал сомнительные моменты в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
03 июня 2020, 08:55
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
07 июня 2020, 20:00
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "больше 20 раз"
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
04 июня 2020, 17:55
"Они что, ять, жить у нас будут?" Crew Dragon сломался, спасают опять русские
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.