Путин - на жалобы жителей Тулуна: Я специально и приехал, чтобы от вас это услышать

Три недели назад после совещания в Братске по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Владимир Путин обещал вернуться, чтобы проконтролировать ход восстановительных работ. И хотя Братск совсем не по дороге из Питера в Магнитогорск, куда президент отправлялся открывать новую аглофабрику Магнитогорского комбината, Путин прилетел в пострадавший регион снова.

Президент РФ Владимир Путин во время облета пострадавших районов Иркутской области от наводнения. Фото Владимир Агафонов/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Из аэропорта он отправился в Тулун, больше всех пострадавший от наводнения, где до начала совещания с руководством области и федеральными министрами общался с местными жителями. В пункте размещения граждан, развернутом в городской школе-интернате возглавляющий правительственную комиссию вице-премьер Виталий Мутко доложил о ходе работ, президент осмотрел медицинский пункт, где делают жителям района все необходимые прививки.

Путин зашел в одну из комнат, где сейчас проживает семья Сафроновых, и встретил там 6-летнего мальчика Матвея, который тут же изложил всю ситуацию не хуже вице-премьера.

Матвей Сафронов с бабушкой и мамой. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- В садик я только в сентябре пойду, - сообщил он президенту. - Он утонул, но его ремонтируют.

- А чего ты никуда не поехал? Поехал бы с мамой и бабушкой, - спросил Путин, имея ввиду возможность бесплатного отдыха для пострадавших.

- Мы сейчас поедем — за тортиком и эмэндэмсом. Ну после чая! - пояснил Матвей. - Это будет праздник такой, в честь вас, что вы вернулись.

- Спасибо большое, я постараюсь еще приехать. Я тебе обещаю, - ответил президент.

- Вы вспомните, мое имя отчество? - уточнил мальчик.

- Николаевич, - вспомнил Путин. - Я обязательно приеду к вам еще, посмотреть, как ты в школу пойдешь. Тебе когда в школу?

- Через год.

- Обязательно приеду! Не ешь только много сладкого, а то зубы будут болеть.

Маленький Матвей с мамой Анной держат в руках подписанное сегодня свидетельство на право получения средств для покупки нового жилья.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Путин и Матвей Николаевич в центре размещения пострадавших в Тулуне.

После диалога с Матвеем Николаевичем глава государства отправился на улицы Тулуна разговаривать с теми, кому паводок принес тоже немало бед. Путин общался с людьми и возле центров размещения, и просто останавливая кортеж по пути следования.

Люди жаловались на бюрократическую волокиту с выдачей компенсаций, на сложности с восстановлением прав на утраченное жилье, на проблемы с документами и выплатами. Президенту пришлось развенчивать даже конспирологические версии — например, что паводок был связан с взрывными работами в Саянах.

- Нет причин, связанных с какими-то работами, - заявил Путин.

Президент Путин и жители Тулуна, дома которых пострадали или были полностью разрушены в результате паводка. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Не согласился он и с тем, что стихийное бедствие было спровоцировано массовыми рубками леса, хотя и подтвердил, что с незаконными рубками борьба будет продолжена.

- Мы все потеряли, дальше двигаться некуда, - жаловался президенту один из представителей малого бизнеса. - Будет нам какая-то помощь?

- Будет, - пообещал Путин. - Есть специальная запись в постановлении правительства об этом, в моем указе об этом сказано. Это будет сделано — сто процентов!

Некоторые диалоги с президентом получались просто душераздирающими.

- У меня остался один фундамент! - буквально плакал мужчина. - Я строил для детей новый дом, и остался один фундамент. Все уплыло! 35 лет жизни! Что мне делать дальше?

- Мы не можем получить эту компенсацию, - жаловалась другая жительница Тулуна. - На десять тысяч по два раза писали заявление, на сто тысяч пять раз уже писала.

- Десять тысяч дали вам, а сто тысяч за полную утрату имущества не дали? - разбирался президент.

- Не дали! То в списках нет, то еще что-нибудь. Акт о полной утрате имущества выдали, а денег не дают.

- То есть все документы есть, а денег нет?

- Нет. У нас ребенок семимесячный, мы снимаем жилье, там тоже уже говорят, что скоро нас попросят.

- Я специально и приехал, чтобы от вас это услышать, - подытожил Путин.

- Поставьте местные власти на место, чтобы уделили нам маленько внимания, - просил другой мужчина. - Мы за одну ночь превратились в бомжей!

- А вы этого внимания не чувствуете? - уточнил президент.

- Вот сейчас уже начинаем чувствовать, - ответил мужчина, стоя рядом с главой государства.

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