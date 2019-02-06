Путин - молодым предпринимателям: Быть самым богатым парнем на кладбище - не самая веселая история

Пообщавшись в четверг днем на форуме "Деловой России" с опытными бизнесменами, Владимир Путин принял в Кремле принял бизнесменов начинающих. Президент встретился с победителями национальной премии "Немалый бизнес - 2019".

В конкурсе для тех, кому еще не исполнилось 40, приняли участие 32 тысячи предпринимателей. Но к президенту попали лишь шестеро победителей в разных номинациях.

В номинации «Добрый бизнес» выиграл Артём Маланин (руководитель компании «ВелоЛидер», производящей реабилитационные тренажёры для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей).

«Инновационный прорыв» - Илья Сачков (сооснователь компании Group-IB, за разработки в области выявления и предотвращения киберугроз).

«Реальный продукт» - Артём Копылов (гендиректор компании по производству зерносушилок «Агромиг»)

«Ранний успех» - Юлия Кузнецова (руководитель сети языковых школ Leo language school)

"Стремительный рост" - Андрей Духовский (генеральный директор компании «Домашние рецепты» по производству натурального кваса и морсов)

Обладателем гран-при конкурса стал сооснователь кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.

- Конечно, как пароход назовешь, так он и пойдет, - обратил внимание на названия представленных ему компаний Путин, - Но все-таки самое главное это содержание, энергия, талант.

Президент дал молодым бизнесменам совет, который он несколько месяцев назад уже давал школьникам.

- Постоянное извлечение прибыли перестает быть интересным, - сказал Путин. - Люди, которые давно бизнесом занимаются, знают, это не может быть основной целью. Сама прибыль важна только с той точки зрения, что она дает возможность дальнейшему развитию. Быть самым богатым парнем на кладбище - это не самая веселая история. Самореализация в жизни - это вообще самое важное, самое основное, самое главное, то, что приносит удовлетворение от жизни.